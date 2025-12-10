Es tendencia:
El blooper del argentino Gonzalo Piovi contra Flamengo que hundió a Cruz Azul en la Intercontinental

El argentino dejó a Giorgian de Arrascaeta frente al portero para colocar a su equipo abajo en el marcador.

Por Lucas Lescano

Gonzalo Piovi le regaló el primer gol del partido a Flamengo.
© CAPTURA DE PANTALLAGonzalo Piovi le regaló el primer gol del partido a Flamengo.

El paso de Cruz Azul por la Copa Intercontinental comenzó de pésima manera. Aunque La Máquina había llegado a generar algo de peligro en el área de Flamengo en el encuentro correspondiente al Derbi de las Américas, Gonzalo Piovi se encargó de cometer un error gravísimo que le permitió adelantarse en el marcador al conjunto brasileño.

El grosero fallo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul vs. Flamengo

En una salida de fondo que parecía inofensiva, Piovi recibió el balón del portero Andrés Gudiño, pero parecía que ya tenía la idea fija en la cabeza. Sin dudarlo demasiado, el argentino quiso cambiar de banda con Willer Ditta y lanzó un pase que buscaba cruzar al área a media altura. Lo que no consideró el central era que en el camino se encontraba Giorgian de Arrascaeta para interceptar dicha situación y aprovechar el fallo.

El uruguayo de Flamengo estuvo muy atento y controló el balón para dejar en el camino a Gudiño y definir con portería vacía para colocar el 1-0 en el marcador a los 15 minutos de la primera mitad. Error que le puede costar muy caro a los comandados por Larcamón, que saben que no hay segundas oportunidades en este tipo de competencias ante equipos de élite, como lo es el enfrentamiento con el reciente campeón de América.

Aunque Piovi es uno de los defensas titulares que repite en la alineación inicial de Cruz Azul de manera constante, lo cierto es que este error será señalado por la afición. No es la primera vez que se equivoca el argentino, por lo que estará en el ojo de la tormenta en caso de que el conjunto mexicano no pueda revertir el resultado y se regrese al país por culpa de ese error.

En síntesis

  • El jugador de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, cometió un grosero error en el partido ante Flamengo.
  • Giorgian de Arrascaeta de Flamengo interceptó el pase de Piovi y anotó el 1-0 a los 15 minutos.
  • El error de Piovi se produjo al intentar un cambio de banda en una salida de fondo inofensiva.
lucas lescano
Lucas Lescano
