El refuerzo que le urge a Tigres

Lamentablemente, este lunes se reveló una de las noticias complicadas para los aficionados de Tigres, quienes han sufrido en las últimas fechas. Y es que mediante sus redes sociales, el conjunto felino dio a conocer el reporte médico de Francisco Reyes, a quien confirmaron con una rotura del tendón de Aquiles, por lo que tuvo que ser intervenido.

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Las bajas de Tigres que acelerarían un refuerzo

Además de no haber conseguido la victoria ante Santos, el equipo perdió a su lateral izquierdo en los últimos minutos del partido. Y es que tomando en cuenta este tipo de cirugías y su recuperación, la escuadra estaría perdiendo a este elemento entre 6 y 7 meses, por lo que este torneo podríamos dejarlo de fuera en la competencia.

Y es que esto no es todo, sino que esta lesión que sufrió Reyes, le sigue a otra, ya que él había ingresado de cambio por Vladimir Loroña que sintió una molestia en la parte baja de la espalda. Ante ello, tuvo que abandonar el campo, sumando así un par de ausencias por cuestiones físicas en la misma zona del campo, apresurando así la necesidad de conseguir elementos por la izquierda.

Las bajas que ha tenido el equipo en esa zona son: Marco Farfán por una rotura de escafoides en el pie derecho, en primera instancia, pero más tarde sufrió una recaída; Osvaldo Rodríguez, quien fue operado de ambas rodillas, siendo así ya cuatro elementos que causan baja y que podrían ser la clave para que busquen un fichaje en esa posición lo antes posible.

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El problema, es que de acuerdo con Willie González, urge en la directiva un centrodelantero y es que en el ataque también han sufrido. Aunque no son como tal delanteros ni defensas, ese lado izquierdo sigue sufriendo puesto que en las bajas están Marcelo Flores y Ozziel Herrera, por lo que sería precisamente esa zona la que en realidad deberían reforzar.

En síntesis