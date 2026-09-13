El sorpresivo arranque de Mauro Lainez con Tigres

Este sábado el conjunto de Tigres visitó a Rayados en el Estadio BBVA, el resultado fue un 0-0, que para los resultados que venía mostrando el conjunto felino le vino muy bien porque no le permitió la victoria a su rival en casa. Sin embargo, no fue lo único bueno que presentó el equipo, sino el sorpresivo nivel de Mauro Lainez.

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Durante la época de Santiago Solari en América, el estratega confió en él y dio buenos resultados, lo mismo pasó con los Xolos de Tijuana, pero en su llegada a Mazatlán, definiendo el nivel en conjunto quedó a deber. Pero ahora en Tigres parece haber logrado su recuperación total, después de tres partidos con el conjunto.

Mauro Lainez el MVP de Tigres

Y es que en este Clásico Regio, mantuvo lejos del área a Jesús Corona, Lucas Ocampos, Diego Rossi y Luca Orellano. Además, ganó 11 de 13 duelos, consiguió tres recuperaciones, no permitió regates y consiguió sólo una falta. Esto llamó la atención en su primera titularidad con el conjunto de Víctor Manuel Vucetich que no dejó pasar a la ofensiva rayada.

Mauro ya pudo jugar tres partidos antes con la escuadra, sólo que entró de cambio en el segundo tiempo. Disputó minutos ante Atlantes, Santos y Necaxa, por lo que al llegar a este enfrentamiento tuvo la posibilidad de mejorar durante esos pocos minutos y evitar que el conjunto rival pudiera concretar sus jugadas en el área.

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La afición se mostró muy contenta con lo que vieron del jugador y esperan a que ante FC Juárez, equipo que no ha podido levantar en el torneo, los Tigres del Rey Midas y con el desarrollo de Mauro podrían conseguir una buena victoria. Por el momento, es el refuerzo que mejor ha resultado en esta primera titularidad con la plantilla.

En síntesis