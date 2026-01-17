El mercado de pases del futbol mexicano avanza a paso firme y los equipos continúan buscando refuerzos de cara a poder confeccionar las plantillas más competitivas posibles. En las últimas horas, se conoció que un equipo de la Liga MX va por un campeón de Argentina.

Y es que, acorde a la información del periodista Germán García Grova, Tigres UANL posó sus ojos y mantuvo contactos prematuros con el mediocentro Santiago Ascacíbar, futbolista que se desempeña en Estudiantes de La Plata, de cara a un año con grandes desafíos.

Así lo manifestó el comunicador a través de un publicación en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Santiago Ascacibar recibió un acercamiento de Tigres. Se suma al interes de Santos por el capitán campeón con Estudiantes cuyo contrato finaliza en diciembre 2027“.

El Ruso, de 28 años, viene de ser una pieza fundamental en el mediocampo del Pincha para el entrenador Eduardo Domínguez. Desde su vuelta en 2023, el jugador fue campeón en 5 oportunidades: Copa Argentina 2023, Copa Liga Profesional 2024, Trofeo de Campeones 2024, Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

Con el final del año, muchas versiones periodísticas colocaron al jugador fuera del club con supuestos intereses de Boca Juniors y River Plate, los dos equipos más grandes de Argentina. Sin embargo, tanto club como futbolista tienen en mente que, si llega una propuesta irresistible para todas las partes, su futuro esté fuera del país. Y allí, los Felinos, al igual que el Peixe, cuentan con ventaja con respecto a los gigantes argentinos.

¿Cómo fue el 2025 de Santiago Ascacíbar con Estudiantes?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador fue parte de 47 compromisos con el cuadro albirrojo, siendo titular en 45 de ellos. Marcó 7 goles y realizó 2 asistencias, pero su fuerte se encuentra en el trabajo en la mitad de la cancha, siendo clave en la recuperación del balón y gestación de las jugadas.

