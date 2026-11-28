El DT valoró el carácter de sus dirigidos para imponerse en una situación más que adversa en tierras ajenas.

Este sábado, Toluca dio un paso más en la búsqueda de completar uno de los ciclos más exitosos de su historia. Mientras Antonio Mohamed se encuentra al frente de sus últimos partidos como entrenador, los Diablos Rojos eliminaron a Atlas en cuartos de final de la Liguilla y el DT los colocó como serios candidatos al título del Apertura 2026.

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Luego de que Atlas le remontara la serie y lo dejara eliminado por un largo pasaje del partido, finalmente Toluca pudo igualar el 2-0 que tenía abajo en el marcador y dejó las cosas 2-2 para adentrarse en los cuatro mejores de la competencia con un global de 4-2. En ese sentido, Mohamed valoró la jerarquía de sus dirigidos para poder imponerse en momentos adversos y se mostró ilusionado por lo que viene.

El Turco Mohamed respaldó a sus jugadores

“Fue un partidazo. Nos dejaron más de una hora afuera. Creo que esto se debe a que no fuimos competentes en casa, ahí tenemos que liquidar la serie. Atlas hizo un gran partido, pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de eventos y encontramos los goles en los momentos justos. Estamos contentos, otra semifinal más y el miércoles con todo a buscar el pasaje a la final. Buscaremos lo mejor para seguir compitiendo en los dos frentes que nos quedan“, expresó el Turco en rueda de prensa.

@AtlasFC @TolucaFC @atlas #Chécalo | El Turco Mohamed da sus impresiones luego de que su equipo pasara a Semifinales https://t.co/JFGc6eECgd — Quadratín Jalisco (@QuadratinJal) November 29, 2026

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De esta manera, lo que resta es esperar las dos series restantes de cuartos para que Toluca conozca su rival en la próxima instancia. Por el momento, la ilusión de darle al Turco un nuevo título se mantiene intacta por parte de una plantilla que demostró su valía en el momento justo para continuar con vida en el certamen doméstico.

Por lo pronto, lo que se destaca de Toluca es su ambición pese a saber que el entrenador no continuará al frente del equipo en 2027. Mohamed anunció en los últimos días que no encuentra fuerzas para seguir en un barco que ya sumó seis títulos bajo su mandato.

En síntesis

Toluca eliminó a Atlas en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 .

eliminó a en los cuartos de final de la Liguilla del . Los Diablos Rojos igualaron 2-2 la vuelta para avanzar a semifinales con global de 4-2 .

igualaron la vuelta para avanzar a semifinales con global de . Antonio Mohamed disputará el próximo miércoles el partido de semifinales buscando el pase a la final.