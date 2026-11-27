Una cámara lateral captó el momento donde el capitán celebra 'antes de tiempo' la anotación de su compañero.

En un encuentro ‘bisagra’ para los Diablos Rojos, Toluca se llevó una buena ventaja de casa ante Atlas, para poner la serie dos tantos contra cero. Luego, la tarea será sostener la ventaja de visitante y así poder avanzar a las semifinales del torneo mexicano. El doce veces se tiene toda la confianza de cara a la definición de la llave.

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Y si platicamos sobre la confianza hay que mencionar la fé que Alexis Vega les tiene a sus compañeros, tal como se observó en este último partido del cuadro escarlata. El capitán del Toluca tuvo un comportamiento que en principio no se había percatado en televisión, pero que fue captado por una cámara lateral en el Nemesio Diez.

Tal como pudo advertir un aficionado que filmó la secuencia, el delantero festejó el gol de Helinho… ¡antes de que que ejecutara el penal! Cuando el brasileño comenzó a caminar hacia el centro del área para realizar su tiro, Alexis Vega elevó sus brazos y se dio vuelta a la otra tribuna. Allí se notó que celebró “antes de tiempo” la anotación.

El episodio tomó rápido impacto en las redes sociales del mundo Toluca, donde se describió el momento como que “farmeó aura”, como se dice por estas épocas. Alexis Vega quiso tener su secuencia épica, se la jugó porque Helinho iba a convertir su gol y le salió bien, por lo que ahora tiene un video para el recuerdo de este partido.

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Todo lo contrario a lo que hizo Alexis Vega le ocurrió a Luan García, que se dio vuelta para no ver lo que pasaba. El marcador central brasileño estaba nervioso y no tenía la calma que guardaba el capitán. El defensa esperó de espaldas y agachado en el suelo mirando al piso para no sufrir la ejecución. Luego, festejó al oír el griterío.

La confianza que le tiene Alexis Vega a Helinho que estaba festejando desde antes.



Mucha Aura la de Helinho ✨ pic.twitter.com/pHDigmz8mA — Don Valentinismo (@DonValentinismo) November 27, 2026

Alexis Vega quiere que la revancha en el Jalisco sea su día:

El capitán de los ‘Diablos Rojos’ acumula cinco juegos sin marcar ni asistir, una racha poco común para el delantero del Toluca. Alexis ha ido de menor a mayor en su rendimiento en la temporada y de a poco va regresando a su nivel. Otra vez, llegan los momentos decisivos de la Liguilla y el emblema escarlata quiere ser determinante para ganar el Apertura 2026.

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