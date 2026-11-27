Mientras que en ventanas de transferencias anteriores era el club el que estaba detrás suyo, ahora es Denis Bouanga quien ha comenzado a ir detrás del América. El artillero gabonés, que ya había admitido una identificación con el equipo mexicano, volvió a arremeter a favor del cuadro azulcrema, con muy bonitos dichos.

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Este viernes, el delantero brindó una entrevista para AS México donde volvió a enviarle un guiño a las Águilas, por medio de contundentes declaraciones. Si bien no se ofreció a llegar a Coapa en forma directa, su testimonio dejó expuesto su deseo. El futbolista y referente de Los Ángeles FC se puso a los pies del más ganador de México.

“Soy un gran fanático del América, me gustan los aficionados, me gusta el equipo y todo lo que rodea el América. Cuando jugamos contra América en casa en el Mundial fue impresionante, ver tantos amarillos…”, expresó Denis Bouanga en la nota para el portal mexicano. Al centroatacante le brillaban los ojos mientras platicaba de las Águilas.

En sus manifestaciones públicas, el goleador se la jugó con una ‘tribuneada’, como se diría popular y criollamente en Sudamérica. “¡A mi hijo también le encanta el América! Por tanto ruido, por todos los buenos futbolistas que juegan allí, es un buen equipo en México… A todos les gusta el América en todas partes, y eso es agradable”, agregó con sinceridad el ‘killer’ del LAFC de la Major League Soccer.

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El recuerdo de Bouanga contra el América [Foto: Imago]

En esta misma línea, durante la entrevista Denis Bouanga rememoró todos los simpatizantes americanistas que pidieron su fichaje para las Águilas en los últimos tiempos. De este modo, el artillero dio a entender su intención de representar en el corto o mediano plazo al titán de la Liga MX, institución a la que admira mucho.

“Tantos fanáticos de ellos me mandaron mensajes las últimas veces que nos enfrentamos. “Eres un buen jugador, ven al América”, de ese estilo. Les agradezco mucho. Me hace muy feliz porque América es un buen club. Siempre que puedo veo los partidos, tienen grandes jugadores, Brian Rodríguez es uno de ellos”, concluyó con una sonrisa de oreja a oreja el jugador gabonés. ¿Levantará el teléfono la directiva?