Un nuevo futbolista se prenderá a las filas de Guillermo Almada cuando concluya el segundo semestre.

Durante todas estas horas, las energías del América han estado puestas en absoluto en la revancha ante Rayados. Las Águilas no quieren sorpresas en los Playoffs y buscarán esta noche dar el paso que hace falta en casa para poder seguir en la lucha por el título. Todo el club ha dejado de lado otras actividades para colocar en el foco en esta definición de los cuartos de final.

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Mientras en Coapa se aguarda por el desarrollo del partido de vuelta de la serie de Liguilla, se ha sabido este sábado por la tarde que un jugador externo se incorporará para la pretemporada. Guillermo Almada contará con un saldo más de cara a la preparación del siguiente semestre, una vez que concluya la actual participación azulcrema en el corriente Apertura 2026.

Hace minutos, desde Santos Laguna confirmaron que Esteban Lozano se sumará a las filas del plantel de las Águilas. El futbolista ya se encuentra a disposición, pero como no está registrado con el América en este torneo, eso le impide ser elegible para la Liguilla. Quedará a las órdenes del cuerpo técnico para la etapa posterior a esta Fiesta Grande de la segunda mitad del año.

En el último tiempo, el delantero estuvo cedido por seis meses en Santos Laguna, donde había fichado con contrato hasta diciembre con el objetivo de sumar minutos de calidad. Como los ‘Guerreros’ quedaron eliminados, regresó antes. En América, con Henry Martín y Miguel Borja por delante, sumado a que Almada juega con un único punta de referencia, no iba a tener lugar.

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Lozano anotó en el Azteca para Santos [Foto: Getty]

Durante su breve paso por el conjunto verdiblanco, Esteban Lozano jugó 9 partidos por Liga MX y anotó 2 goles en 386 minutos (4.29 encuentros completos considerando los noventa minutos). Desafortunadamente, el juvenil del América no tuvo el protagonismo deseado ya que tuvo la mala suerte de coincidir con el notable momento de Tahiel Jiménez en este Apertura 2026.

Ahora, para conocer su futuro, el atacante de 23 años de edad deberá esperar a que el primer equipo americanista termine su camino por la Liguilla. Después, tendrá una reunión con el cuerpo técnico para saber el rol que le corresponderá el próximo semestre. En principio, se incorporará a la pretemporada de invierno y con el pasar de las prácticas definirá qué es lo que hará en 2027.

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