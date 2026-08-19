Si hay un jugador que están esperando en Metepec, ese es Paulinho, que aún está en proceso de recuperación de su lesión, aquella que le ha impedido jugar este semestre. En esta segunda mitad del año, el portugués no ha sumado minutos con Toluca durante los primeros partidos y se ha sentido su ausencia en el equipo.

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Mientras el experimentado futbolista atraviesa la etapa final de la rehabilitación en el predio, fue envuelto en un interrogante sobre su futuro y su experiencia en México. El jugador europeo ha sido uno de los mejores fichajes de los últimos tiempos en el futbol local y no hay club que no lo deseara tener en su equipo actualmente.

En ese sentido, en FOX le consultaron directamente a Paulinho una pregunta clave de su devenir deportivo: si le gustaría o no ir a otro club de la Liga MX más adelante. El delantero de los ‘Diablos Rojos’ no esquivó el contexto y respondió con altura respecto a la posibilidad de vestir otros colores dentro del mismo país a mediano plazo.

Toluca, expectante por la vuelta de Paulinho [Foto: Getty]

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“No me veo jugando en otro club en México que no sea Toluca. Soy muy feliz, mi familia es muy feliz, y cuando tienes cierta edad ya sabes que la felicidad no se compra. No hay dinero que te compre la felicidad, muchos jugadores ya cambiaron y las cosas no salieron bien. El dinero no es todo”, afirmó Paulinho, a quien han sondeado América y Rayados en el pasado.

Siguiendo esa línea, el portugués rescató la ambición de la directiva escarlata como otro de los factores que lo entusiasman a continuar perteneciendo a la institución. “Estoy a gusto y me encanta que el club quiera seguir creciendo y ganando. Siempre les pedí eso, que no sea que ganamos dos trofeos y ya, que sigamos trabajando por más“, sostuvo el atacante que llegó a Toluca proveniente del Sporting de Lisboa.

El ‘killer’ del equipo choricero tiene contrato vigente hasta 2029 con el conjunto que dirige Antonio Mohamedm y no piensa en otra cosa que cumplirlo al pie de la letra. “Hay Paulinho para rato“, concluyó entre risas el goleador escarlata, que ultima detalles para ponerse a disposición del cuerpo técnico para el Apertura 2026 y Leagues Cup.