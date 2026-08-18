En los últimos días y luego de algunas semanas de negociaciones en silencio, Toluca cerró el fichaje de Brian Barboza, la nueva joya de Peñarol. El mercado sudamericano le ha traído muchas soluciones al cuadro escarlata recientemente y continúan trayendo jugadores procedentes de sus tierras. La nueva contratación llega desde el futbol uruguayo.

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Brian Barboza es un lateral derecho de 18 años, que con muy pocos partidos en Primera se ha ganado un lugar en el once titular de un gigante como el club aurinegro. A días del arreglo total, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dio detalles del pase y se deshizo en elogios para sus pares del equipo mexicano, dos viejos-nuevos conocidos.

“Hemos construido una relación increíble con Toluca, es uno de los grandes de México y una institución modelo, y tenemos un diálogo excelente”, expresó el mandamás del ‘Manya’ este martes. Ambos clubes han estado en conversaciones durante los últimos años por diferentes negociaciones por futbolistas, siendo Brian Barboza el último de ellos.

Brian Barboza jugará en el Toluca a corto plazo.

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El presidente de Peñarol explicó por qué Brian Barboza va a Toluca y no Udinese:

En la rueda de prensa que brindó hoy, el directivo adelantó los tres motivos por los que se inclinaron por los ‘Diablos Rojos’: propuesta real, retención del jugador y más dinero. Toluca dialogó directamente con Peñarol, le ofreció dejarlo cedido y no llevárselo de inmediato, y pagaba más que lo que el Udinese estaba dispuesto a erogar.

“El representante de Brian no presentó ninguna oferta de Europa, dijo que tenía un sondeo y cuando le dije ‘brillante, bajala formal’ me dijo ‘no la quieren mandar formal’. ¡Entonces eso no es una oferta! Me había dicho que lo de Udinese era saliendo ahora, y nosotros no queríamos que saliera nadie ahora. Lo de Toluca no solo es formal sino que ya estamos intercambiando contratos y firmando los papeles. Además, la de Udinese era de 4 millones de dólares pero le quedaba menos plata a Peñarol que la que le queda por esta, en mano con esa nos daban menos…”, se explayó Ignacio Ruglio esta tarde al ser consultado por la decisión final del club.

El presidente de Peñarol dio las condiciones del pase de Brian Barboza a Toluca:

Ante los interrogantes mediáticos por la transferencia que se anunciará en breve, el mandatario se anticipó a la comunicación y filtró el precio y los pormenores de la operación. Como sólo queda que los abogados repasen los contratos y que ambas instituciones pongan a la luz el traspaso formalmente, no tuvo inconvenientes en revelarlo.

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“Toluca pagará 4 millones de dólares en mano por el 100% del pase. Es con ida de acá a un año, con Toluca teniendo la chance de llevárselo en diciembre, pero Brian podría quedarse hasta un año más creciendo en Peñarol. Ya está todo acordado de palabra y descartamos otras cosas formales que había por Barboza, ojalá mañana se cierre todo y podamos oficializarlo”, agregó la principal autoridad del elenco charrúa.

En esa misma línea, Ruglio agregó que el gran objetivo de esta venta era cancelar la deuda por Leo Fernández, que Peñarol tenía con Toluca por los recordados 8 millones de dólares. “El pase de Brian se hace en 4 millones, y 4 millones era lo que faltaba pagar por Leo. Quedará pago en un año y medio el jugador más caro de la historia de Peñarol. Cuando lo compramos todos decían ‘¿Peñarol podrá pagar esa ficha?’ y bueno, ahora estamos a nada de terminar de pagarla. Había una cuota más a pagar en 2027 pero se cancela con esta transferencia”, sostuvo el dirigente.

Dentro de esta negociación, vale aclarar un punto especial a futuro. En una futura venta, Peñarol tendrá una plusvalía del 10%. Esto no es lo mismo que “un 10% de una futura venta” ni que “el 10% del pase”. Significa que si más adelante Toluca vende a Brian Barboza en una cifra superior a 4 millones, Peñarol cobrará el 10% de la diferencia entre el monto de la futura venta y el monto de la compra inicial. Así funcionará la sociedad entre ambos clubes por el lateral derecho.