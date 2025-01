Después de vencer a Xolos en el debut en el Clausura 2025, Toluca se prepara para recibir este sábado 18 de enero a Rayados en lo que será uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Antonio Mohamed se enfrentará con uno de sus ex equipos.

El entrenador argentino comenzó con el pie derecho su andadura con los Diablos Rojos y espera conseguir su primera victoria en el Nemesio Díez. Por otro lado, el Turco Mohamed le concedió una entrevista a Christian Martinoli en TV Azteca y allí habló de varios temas, como por ejemplo su llegada a Toluca.

“Me llegó la oferta cuando terminó el torneo. El torneo terminó el domingo y el miércoles se comunicó San Román conmigo por teléfono. Me preguntó que cómo estaba de energía, que sí quería agarrar y le dije que sí, que Toluca sí me gustaba porque tenemos los mismo objetivos”, detalló en un principio Antonio Mohamed.

Toluca se enfrenta a Rayados este fin de semana (Getty Images)

“El objetivo del Toluca es ser campeón y yo venía para acá para poner mi currículum encima y competir con los que quiero competir. Toluca me da las herramientas porque otro equipo no me las daba, por eso agarré ese desafío porque sé que puedo competir con el plantel que tenemos contra los más poderosos“, agregó el técnico de los Diablos Rojos.

¿Qué debe mejorar Toluca para ser campeón?

Por otro lado, el Turco Mohamed le comentó a Christian Martinoli qué debe mejorar Toluca para ser candidato al título: “El partido con Tijuana lo preparamos así, con dos delanteros y tuvimos muchas opciones de gol. Tenemos mucha jerarquía en ataque, pero debemos aprender a defender mejor para aspirar a ser campeón“.

“Me siento muy cómodo y valorado en Toluca. Puedo ser yo mismo. Quizás en otros lados me miraban de reojo, como por ejemplo en Brasil, aunque allí salí campeón pero no era del todo mi personalidad”, añadió el entrenador argentino acerca de lo bien que se siente con los Diablos Rojos.

Por lo pronto el Turco Mohamed debutó con un triunfo con Toluca en una cancha difícil, donde Xolos se mostró muy fuerte en el Estadio Caliente. Y ahora los Diablos Rojos recibirán en el Nemesio Díez a Rayados, un equipo que cuenta con la misma jerarquía que los Escarlatas.