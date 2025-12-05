Es tendencia:
Mientras FIFA sorteó los grupos de la Copa del Mundo 2026, la Inteligencia Artificial simuló los resultados y predijo al próximo campeón

La IA predijo al campeón del certamen internacional de selecciones del año próximo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por Agustín Zabaleta

La Inteligencia Artificial predijo al campeón del Mundial 2026
La Inteligencia Artificial predijo al campeón del Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo y el destino del sorteo colocó a la Selección Mexicana en el Grupo A, algo ya estipulado, pero junto a SudáfricaCorea del Sur y un equipo del Repechaje de Europa: Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda.

Pero, además, también quedaron definidos los 12 grupos con los rivales de los Repechajes de Europa e Intercontinentales que aún se están por definir. En ese sentido, los equipos ya saben contra quiénes se medirán a partir del 11 de junio próximo.

Con todo prácticamente definido, la Inteligencia Artificial predijo al campeón del mundo instancia por instancia. Incluso también definió los clasificados de los repechajes para poder hacer su vaticinio. Siguiendo el orden del cuadro, así quedaron los enfrentamientos según ChatGPT.

16avos de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

  • Alemania 2–0 Corea del Sur
  • Francia 3–1 Escocia
  • Dinamarca 0–1 Italia
  • Países Bajos 2–1 Marruecos
  • Colombia 1–2 Croacia
  • España 2–0 Austria
  • Estados Unidos 2–1 Canadá
  • Bélgica 2–1 Costa de Marfil
  • Brasil 3–1 Japón
  • Ecuador 1–2 Senegal
  • México 1–0 Polonia
  • Inglaterra 2–0 Ghana
  • Argentina 2–1 Uruguay
  • Turquía 1–0 Egipto
  • Suiza 2–0 Irán
  • Portugal 2–1 Paraguay

Octavos de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

Los mejores memes del sorteo de la Copa del Mundo 2026: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y más

Los mejores memes del sorteo de la Copa del Mundo 2026: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y más

  • Francia 2–1 Alemania
  • Países Bajos 2–1 Italia
  • España 1–0 Croacia
  • Bélgica 1–0 Estados Unidos
  • Brasil 2–0 Senegal
  • Inglaterra 2–1 México
  • Argentina 3–1 Turquía
  • Portugal 1–0 Suiza

Cuartos de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

  • Francia 1–0 Países Bajos
  • España 2–1 Bélgica
  • Brasil 2–1 Inglaterra
  • Argentina 2–1 Portugal
Semifinales de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

  • España 1–0 Francia
  • Argentina 2–2 Brasil (Argentina gana 4–3 en penales)

Campeón del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

  • Argentina 2–1 España (tiempo extra)

En síntesis

  • El sorteo del Mundial 2026 definió 12 grupos, donde la Selección Mexicana quedó en el Grupo A junto a Sudáfrica y Corea del Sur.
  • La Inteligencia Artificial (ChatGPT) predijo que la Selección Mexicana avanzará a Octavos, donde será eliminada 2-1 por Inglaterra.
  • La Inteligencia Artificial simuló que la Selección Argentina será campeón del Mundial 2026 al vencer a España 2-1 en tiempo extra.
