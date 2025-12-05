El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo y el destino del sorteo colocó a la Selección Mexicana en el Grupo A, algo ya estipulado, pero junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo del Repechaje de Europa: Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda.

Pero, además, también quedaron definidos los 12 grupos con los rivales de los Repechajes de Europa e Intercontinentales que aún se están por definir. En ese sentido, los equipos ya saben contra quiénes se medirán a partir del 11 de junio próximo.

Con todo prácticamente definido, la Inteligencia Artificial predijo al campeón del mundo instancia por instancia. Incluso también definió los clasificados de los repechajes para poder hacer su vaticinio. Siguiendo el orden del cuadro, así quedaron los enfrentamientos según ChatGPT.

16avos de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

Alemania 2–0 Corea del Sur

2–0 Corea del Sur Francia 3–1 Escocia

3–1 Escocia Dinamarca 0–1 Italia

Países Bajos 2–1 Marruecos

2–1 Marruecos Colombia 1–2 Croacia

España 2–0 Austria

2–0 Austria Estados Unidos 2–1 Canadá

2–1 Canadá Bélgica 2–1 Costa de Marfil

2–1 Costa de Marfil Brasil 3–1 Japón

3–1 Japón Ecuador 1–2 Senegal

México 1–0 Polonia

1–0 Polonia Inglaterra 2–0 Ghana

2–0 Ghana Argentina 2–1 Uruguay

2–1 Uruguay Turquía 1–0 Egipto

1–0 Egipto Suiza 2–0 Irán

2–0 Irán Portugal 2–1 Paraguay

Octavos de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

Francia 2–1 Alemania

2–1 Alemania Países Bajo s 2–1 Italia

s 2–1 Italia España 1–0 Croacia

1–0 Croacia Bélgica 1–0 Estados Unidos

1–0 Estados Unidos Brasil 2–0 Senegal

2–0 Senegal Inglaterra 2–1 México

2–1 México Argentina 3–1 Turquía

3–1 Turquía Portugal 1–0 Suiza

Cuartos de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

Francia 1–0 Países Bajos

1–0 Países Bajos España 2–1 Bélgica

2–1 Bélgica Brasil 2–1 Inglaterra

2–1 Inglaterra Argentina 2–1 Portugal

Semifinales de Final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

España 1–0 Francia

1–0 Francia Argentina 2–2 Brasil (Argentina gana 4–3 en penales)

Campeón del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

Argentina 2–1 España (tiempo extra)

En síntesis

El sorteo del Mundial 2026 definió 12 grupos, donde la Selección Mexicana quedó en el Grupo A junto a Sudáfrica y Corea del Sur .

definió 12 grupos, donde la quedó en el junto a y . La Inteligencia Artificial (ChatGPT) predijo que la Selección Mexicana avanzará a Octavos, donde será eliminada 2-1 por Inglaterra .

(ChatGPT) predijo que la avanzará a Octavos, donde será . La Inteligencia Artificial simuló que la Selección Argentina será campeón del Mundial 2026 al vencer a España 2-1 en tiempo extra.

