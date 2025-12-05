¿El mejor partido de la fase de grupos? Francia y Noruega tuvieron la mala fortuna de quedar en la misma zona tras el sorteo del Mundial 2026, y chocarán en un duelo clave. Dos de los equipos que terminaron primeros en las Eliminatorias, tendrán que medirse en un juego decisivo para las aspiraciones de ambas potencias futbolísticas.

Eso sí, mientras que a los dos seleccionados no les cabe cómodo el cruce, para el aficionado ‘neutral’ es un plato imperdible: Kylian Mbappé y Erling Haaland se llevarán los focos del partido. Los capitanes y máximas estrellas de sus equipos son además los más destacados de su generación, y se cruzarán ni más ni menos que en una Copa del Mundo.

Para colmo, el cotejo entre la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland será en el marco de la ¡última fecha! del Grupo I. Sí, las dos poderosas escuadras estarán mano a mano en la jornada que decida qué equipos de su zona clasifican a dieciseisavos de final. Uno de los dos podría quedarse afuera en ese tercer compromiso del grupo.

Mbappé y Haaland se reencuentran pero a nivel selección [foto: Getty]

El partido entre Francia y Noruega ya tiene fecha estipulada: será el viernes 26 de junio del 2026, con horario a definir. Previamente, en la primera fecha ‘Les Bleus’ enfrentarán a Senegal y en la segunda a Bolivia/Surinam/Irak (repesca internacional). Por su parte, los ‘Vikingos’ chocarán en el estreno ante el ganador de ese repechaje y en la segunda jornada ante Senegal.

La sede del Francia vs. Noruega saldrá de Toronto (BMO Field) o Foxborough (Gillette Stadium). Por el grupo que le tocó, geográficamente esos son los dos posibles anfitriones. La FIFA dará a conocer este sábado el calendario preciso del Mundial 2026, y allí conocerán cuál será el recinto que tendrá a Kylian Mbappé y Erling Haaland mano a mano.

Será un partido importante para ambos por las condiciones dispares en las que arriban. Mbappé viene de llegar dos veces seguidas a la final del Mundial con Francia (Rusia 2018 y Qatar 2022). Del otro lado, la situación es opuesta: Haaland jugará su primera Copa del Mundo, ya que Noruega no se clasificaba al torneo desde hace 28 años. Un día para el que se preparán como nunca los próximos meses.

