La determinación de la directiva escarlata de ‘cuidar las arcas del club’ y no volver a tomar la postura agresiva en el mercado que tuvieron a mediados del año pasado, no hizo que Toluca no se reforzara de cara al Clausura 2025: al contrario, en las últimas horas la institución anunció su cuarta incorporación para el semestre.

Los ‘Diablos Rojos’ atraviesan una semana muy especial luego del estreno victorioso en el campeonato, ya que este fin de semana se enfrentarán ante uno de los rivales directos en la lucha por el título de Liga MX: ni más ni menos que el Monterrey de Martín Demichelis, al que recibirán en casa en un ‘Infierno’ colmado.

Para palpitar y subir la ansiedad del partido del próximo sábado, las redes sociales del conjunto choricero aprovecharon para presentar a su nuevo refuerzo: Franco Romero, uno de los mejores volantes centrales de la Liga Argentina en la última temporada y que llega por medio de un traspaso definitivo a bajo costo.

Franco Romero, el nuevo fichaje de los Diablos Rojos de Toluca [Foto: TFC]

En la introducción de su flamante fichaje, el protagonista es el propio entrenador Antonio Mohamed, quien ‘recibe un pedido desde Argentina’ que contenía distintos elementos provenientes de su país natal, entre ellos un ramo de romero, haciendo una analogía con el apellido del jugador, que aparece sobre el final revelando su llegada con la playera número ‘5’.

De esta manera, el argentino Franco Romero se suma a los anteriores arribos de Diego Barbosa (lateral derecho proveniente de Atlas), Antonio Briseño (defensa central que dejó Chivas de Guadalajara), y el emblemático Héctor Herrera (mediocampista mixto que llega del Houston Dynamo de la Major League Soccer).

¿Cuándo juega Toluca ante Monterrey por el Clausura 2025?

El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Rayados’ tendrá lugar este sábado 18 de enero, en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, a partir de las 19.00 horas del territorio mexicano, por el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga MX. El partido se podrá seguir en vivo y en directo en todo el país por las pantallas de TUDN, Las Estrellas y ViX Premium.