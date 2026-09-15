Este martes se reveló el partido oficial en el que se le dirá adiós a Messi de la Albiceleste.

Han pasado apenas 15 días después de aquel 31 de agosto cuando Lionel Messi decidió revelar su retiro de la Selección Argentina. Todo indicaba que para el partido ante Bolivia del 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes sería la despedida del 10 de la Albiceleste, pero hoy se confirmó la fecha en la que esto pasaría.

Publicidad

De acuerdo con lo mencionado, el argentino no diría adiós en este duelo, sino que sería hasta el último duelo amistoso de esta Fecha FIFA. Y es que de acuerdo con una sanción que puso la FIFA en Córdoba, ese estadio estará limitado con un 50% de aforo, por lo que no sería el escenario ideal para que pudieran despedirlo de esa manera.

¿Cuándo será el homenaje de despedida de Messi?

Es por eso que este martes salió Claudio Tapia, presidente de la AFA en un video en el que notificó que el próximo martes 6 de octubre será ese partido de despedida que la afición ha estado esperando. Esto se llevará a cabo en Buenos Aires, precisamente en el Estadio Monumental, cuando la escuadra se mida ante Benín.

“A todos los hinchas de la Selección Argentina, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al Mejor Jugador del Mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi para que pueda tener la despedida que realmente se merece.” Chiqui Tapia

Publicidad

Cabe mencionar que se reveló que para los duelos ante Bolivia y Burkina Faso no estaría presente, pese a que ha sido elegido en la convocatoria oficial, por lo que su acto de presencia sería precisamente hasta la fecha señalada por el “Chiqui” Tapia en su video, a la espera de que sea este día se pueda tener el gran evento que se busca.

En síntesis