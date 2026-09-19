¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Atlas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

Atas y Pumas se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este sábado 19 de septiembre continúa el desarrollo de la Jornada 9 del Apertura 2026. Uno de los duelos más atractivos del día por la Liga MX lo protagonizarán Atlas y Pumas a partir de las 17:00 hs (tiempo del Centro de México) en el Estadio Jalisco.

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Atlas busca consolidarse en los puestos de clasificación. En sus últimos compromisos, los Zorros cayeron 1-3 ante Querétaro y registran en las fechas previas una importante victoria de visitante 0-2 ante Cruz Azul y un triunfo 2-1 sobre Tigres UANL. El equipo de Hernán Crespo intentará volver a sumar de a tres como local ante su afición.

Por su parte, Pumas viene de un golpe duro por la derrota sufrida por 3-0 frente a Chivas del fin de semana pasado. Se espera que César ‘Chino’ Huerta sume sus primeros minutos con la playera auriazul tras su regreso después de su paso por el Anderlecht.

La probable alineación de Atlas

Camilo Vargas

Jorge Sánchez

Juan José Purata

Adonis Frías

Jorge Rodríguez

Aldo Rocha

Víctor Ríos

Arturo Alfonso González

Luís Esteves

Kevin Zenón

Florián Monzón

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La probable alineación de Pumas