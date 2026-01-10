Es tendencia:
¿Por qué no juegan Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz en Rayados vs. Toluca por el Clausura 2026?

El centrocampista y los atacantes serán baja en el primer encuentro que tendrá como objetivo iniciar el camino del tricampeonato.

Por Lucas Lescano

Tres de las figuras más importantes del campeón se perderán el debut.
Toluca tiene un duro debut en el Clausura 2026 de la Liga MX. Los últimos campeones visitarán a Rayados de Monterrey con la misión de intentar comenzar con el pie derecho la defensa del título y la búsqueda del tricampeonato. Aunque para enfrentarse a los Regios deberán hacerlo sin tres de sus principales figuras, ya que Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz serán baja para los Diablos Rojos.

La razón por la que Paulinho, Vega y Marcel no juegan el Rayados vs. Toluca

La decisión de que el centrocampista y los atacantes no estén disponibles ante Rayados fue consensuada entre los jugadores y el cuerpo técnico. Tras conseguir el Apertura a finales de diciembre del 2025, los protagonistas tuvieron muy poco tiempo entre vacaciones y pretemporada, por lo que Antonio Mohamed entendió que no era ideal volver a exigir tan rápido a sus estrellas.

En ese sentido, el Turco fue muy claro a la hora de confirmar que no tendría problemas en darles algunas fechas libres en el inicio de la competencia para que se pongan bien a punto pensando en seguir en el camino de gloria que han construido hasta acá. Por ese motivo, los aficionados ya se esperaban las ausencias de estos tres estandartes.

Tras esta decisión, se espera un equipo más bien alternativo de los Diablos Rojos pese a medirse contra una potencia de la liga. En el frente de ataque estarán Pavel Pérez y Oswaldo Virgen, mientras que el lugar de Marcel será ocupado por Jorge Díaz Price, intentando demostrar que pueden ser de utilidad para el entrenador en casos de emergencia como el que se presenta en esta oportunidad.

En síntesis

  • Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz son baja ante Rayados por descanso.
  • Antonio Mohamed reserva a sus figuras tras el título del Apertura 2025.
  • Pavel Pérez y Oswaldo Virgen serán titulares en el debut del Clausura 2026.
Lucas Lescano
