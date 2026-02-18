Ya desde el mes de octubre Alexis Vega ha tenido problemas en la rodilla derecha, aunque regresó en el partido de la final del Clausura 2025 para hacer el gol del bicampeonato, la realidad es que ha sido uno de los problemas que ha enfrentado Toluca con el delantero, pero la situación es un tanto más complicada pese a tener fecha de regreso.

Recientemente el futbolista se sometió a una artroscopia en la rodilla, el cual es un proceso mínimamente invasivo que aligera el dolor y evita algunas infecciones. Este tratamiento hizo que el jugador pudiera tener un proceso de rehabilitación de entre 4 y 6 semanas, por lo que estaría casi listo para poder regresar.

¿Cuándo regresa Alexis Vega?

De acuerdo con el periodista Carlos Ponce de León el jugador escarlata estaría regresando con el equipo el próximo fin de semana, cuando se enfrente a Necaxa y es que atacante ya ha estado preparándose con el equipo. Sin embargo, la misma fuente ha confirmado que hay un detalle que es de mucha preocupación en el entorno.

¿Qué es lo que preocupa?

Y es que se sabe que la posibilidad de que vaya al Mundial con la Selección Mexicana es muy alta. De esta manera, el futbolista sabe que si en estos momentos se somete a una cirugía podría perderse esa oportunidad, algo que otros jugadores ya han hecho como Edson Álvarez y Santiago Giménez y viven su recuperación por ahora.

El riesgo aquí es que en caso de que vuelva y sufra de nueva cuenta una molestia en la rodilla, al final tendrá que aceptar como los otros dos elementos que se tiene que realizar la cirugía. Y a lo mejor el tiempo no le dará tampoco para estar ni con el equipo, pero tampoco con México, por lo que este regreso sería un gran riesgo que preocupa en el entorno.

En síntesis