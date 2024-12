La directiva del Toluca reaccionó muy rápidamente luego de la salida del portugués Renato Paiva, y pronto cerró la llegada del argentino Antonio Mohamed, de vastísima trayectoria en el futbol mexicano en numerosos clubes, como entrenador del primer equipo escarlata de cara al 2025.

Tras sus nueve experiencias en la Liga MX donde fue campeón con Xolos, América y Monterrey, Mohamed regresa al país con un objetivo en común con los mandatarios de los ‘Diablos Rojos’: ganar la tan ansiada ‘onceava’ y cortar con la sequía de ¡quince! años sin títulos, que se cumplirán en el año entrante.

Las cualidades del estratega sudamericano son de público conocimiento en todo México, por todas las instituciones que ha dirigido en el país. Sin embargo, en Toluca hay un llamado de atención por una problemática que pueda conllevar su arribo al ‘Infierno’, no por el propio Antonio Mohamed sino por su entorno.

Según el popular columnista ‘Fantasma’ Suárez, un inconveniente al que deberá estar particularmente precavido el Toluca es a la relación entre el ‘Turco’ y Uriel Pérez, reconocido empresario del mundo del futbol, que se ocupa de la representación de diferentes jugadores y técnicos en distintos continentes, pero sobre todo en Latinoamérica.

Es que el mencionado Uriel Pérez ha sido uno de los máximos “enemigos” del club y de la afición, al haber traído años atrás fichajes de bajo nivel a sobreprecio, con la complicidad de los entonces directivos del Toluca. Como la institución compraba futbolistas que no estaban a la altura por más dinero del que valían, el representante se llevaba mayores comisiones y hacía ‘negocios’ con el club, indica el columnista en su reporte. Actualmente, Uriel Pérez no maneja a Mohamed, pero el vínculo entre ellos se ha sostenido en el tiempo.

Por tal motivo, el periodista lanza una advertencia a la actual gestión al mando del conjunto escarlata, para que aquellas polémicas compras de años anteriores no vuelvan a repetirse en los próximos mercados de fichajes. Esto no significa que Toluca no deba reforzar al equipo de Antonio Mohamed, sino que debe estar alerta para invertir el dinero que corresponda y no más del valor asignado.