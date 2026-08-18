La llegada del mexicano a los 'Diablos Rojos' se había enfriado, pero se reactivaría tras los últimos sucesos.

Cuando todo parecía caído hace varias semanas por el desarrollo del corriente libro de pases de México, la llegada de César Huerta al ‘Infierno’ podría reencausarse. El talentoso extremo podría dejar el futbol Bélgica finalmente y así brindarle una alegría al público escarlata, que ya le había abierto las puertas tiempo atrás.

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Aunque el futbolista confiaba en que podría ganarse un lugar en su equipo tras la Copa del Mundo, Anderlecht borró de sus planes al delantero, que ya no tiene más lugar allí. Sin lesiones ni problemas físicos, el cuerpo técnico de su club decidió no contar con él para este segundo semestre, y está totalmente fuera de la consideración.

Luego de su regreso a Bélgica post Mundial, su equipo jugó 7 partidos y ‘Chino’ no sumó minutos en ninguno, además de llegar a su cuarta ausencia consecutiva en la convocatoria. De hecho, César Huerta no fue incluido en la lista de la delegación de viaje del Anderlecht para enfrentar a Kairat Almaty en un juego clave por Europa League.

En este sentido, según lo revelado hace instantes por RSC Update, reconocido portal que sigue la campaña de Anderlecht, Toluca reflotó las conversaciones club a club. La directiva escarlata nunca dejó de monitorear la situación de Chino Huerta y habría reanudado las pláticas para intentar concretar la llegada del atacante mexicano.

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De acuerdo a la fuente en cuestión, Anderlecht acaba de fichar a Marten Winkler del Hertha BSC en su posición, por lo que la salida de César Huerta del equipo belga es inminente. Sólo queda que el futbolista y su club negocien cuál será su próximo club, y Toluca se erije como uno de los pretendientes ante su pronta partida del equipo.

Huerta en la cancha de Toluca, pero con México [Foto: Getty]

En base a la información del reporte, su club tasó al ‘Chino’ en 6 millones de dólares, una cifra que Toluca habitualmente podría pagar, pero que este mercado ya hizo una gran erogación. Aunque Gutiérrez y Guzmán llegaron a coste cero, el esfuerzo económico realizado para traer a Federico Viñas no podrá fácil otras posibilidades de fichaje.

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No obstante, pese a las pretensiones de Anderlecht con Huerta, Toluca buscaría traerlo en condiciones más favorables, sobre todo por el contexto que envuelve al jugador. Al ser un futbolista prescindible para los belgas, los ‘Diablos Rojos’ intentarían sacar tajada en una operación más conveniente y menos costosa. ¿Será esta vez su vuelta a la Liga MX?