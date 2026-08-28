¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Xolos vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

El Chino ya fue presentado en el equipo Felino y los aficionados se preguntan si sumará minutos este viernes en el Estadio Caliente.

Xolos recibe a Pumas UNAM este viernes desde las 21:10 hs (CDMX) por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Tijuana viene de tropezar ante Chivas y buscará recuperarse en el Estadio Caliente ante un equipo Felino que no pudo ganar ningún partido en agosto.

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Ahora bien, en medio de la adversidad, Pumas anunció uno de los fichajes bombas del mercado: el regreso de César Huerta. El Chino había tenido una primera etapa muy exitosa que le permitió dar el salto a Europa, pero ahora regresa con un objetivo claro dicho por él mismo: ser campeón.

César Huerta ya fue presentado como nuevo refuerzo de Pumas UNAM (Getty Images)

No obstante, por desgracia para los aficionados auriazules, Huerta no jugará esta noche ante Xolos. Aunque César ya fue presentado con el dorsal número 10 y se encuentra en perfectas condiciones, todavía están esperando el pase internacional para poder registrarlo.

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Probable alineación de Xolos

José Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Gómez

Pablo Ortiz

Iván Olmeda

Ramiro Árciga

Gilberto Mora

Frank Boya

Adonis Preciado

Diego Abreu

Probable alineación de Pumas