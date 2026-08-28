¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Xolos vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

Xolos recibe a Pumas UNAM este viernes desde las 21:10 hs (CDMX) por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Tijuana viene de tropezar ante Chivas y buscará recuperarse en el Estadio Caliente ante un equipo Felino que no pudo ganar ningún partido en agosto.
Ahora bien, en medio de la adversidad, Pumas anunció uno de los fichajes bombas del mercado: el regreso de César Huerta. El Chino había tenido una primera etapa muy exitosa que le permitió dar el salto a Europa, pero ahora regresa con un objetivo claro dicho por él mismo: ser campeón.
César Huerta ya fue presentado como nuevo refuerzo de Pumas UNAM (Getty Images)
No obstante, por desgracia para los aficionados auriazules, Huerta no jugará esta noche ante Xolos. Aunque César ya fue presentado con el dorsal número 10 y se encuentra en perfectas condiciones, todavía están esperando el pase internacional para poder registrarlo.
Probable alineación de Xolos
- José Antonio Rodríguez
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Jesús Gómez
- Pablo Ortiz
- Iván Olmeda
- Ramiro Árciga
- Gilberto Mora
- Frank Boya
- Adonis Preciado
- Diego Abreu
Keylor Navas descarta oferta de la MLS para seguir en Pumas: el club que quiso llevárselo
Probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Christian Calderón
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Víctor Arteaga
- Uriel Antuna
- Robert Morales
- Juninho Vieira