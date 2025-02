Leo Fernández fue el jugador sensación del futbol sudamericano en 2024. En ese momento, aún pertenecía a Toluca, pero fue cedido a préstamo a Peñarol de Uruguay, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la Copa Libertadores. Con su aporte, el equipo uruguayo logró llegar entre los cuatro mejores de la competición, destacando por su gran nivel en el mediocampo.

A pesar de la gran temporada que tuvo, Toluca no lo tenía en sus planes a largo plazo y prefería aprovechar su buen rendimiento para venderlo por una buena suma. Sabían que varios clubes pondrían sus ojos en él. Y así ocurrió, ya que Peñarol pagó 7 millones de dólares por su pase, logrando adelantarse a River Plate, que ya había acordado todo para ficharlo. Debido a que los uruguayos tenían la prioridad, se hicieron con el pase, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club.

Sin embargo, el nivel de Leo Fernández en la presente temporada no ha sido el mismo que mostró el año pasado. A pesar de que su talento es innegable, los hinchas comienzan a impacientarse debido a su rendimiento irregular. Este domingo, en el empate 1-1 contra River Plate de Uruguay, Fernández falló un penal y las críticas no tardaron en llegar en las redes sociales.

“Todos los partidos un peinado distinto y el balde puesto. Necesita que le acomoden la cabeza a este enano porque sino todo el año va a estar así”, escribió un usuario en X. Otros fueron más duros, como uno que mencionó: “Nunca lo critiqué a Leo, pero ya se arranca a volver indefendible, nos hizo feliz el año pasado, sí, pero tiene que arrancar a demostrar este año, sino no se“. Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios negativos hacia el mediocampista.

Otro hincha no dudó en expresar su frustración: “Hay que empezar a hacerlo comer banco al 10, che, los humos por las nubes, está jugando gratis”. Los aficionados se muestran molestos por el rendimiento de Leo y consideran que, si no mejora, su lugar en el once titular podría estar en peligro. Mientras tanto, otros se quejan por la millonaria cifra que Peñarol pagó por su pase: “El plantel que podríamos haber armado con esos 7 palos…”.

¿Por qué eligio a Peñarol por sobre River?

En cuanto a la decisión de Leo Fernández de elegir a Peñarol por encima de River Plate, el mediocampista expresó que, más allá de lo tentadora que era la oferta de los millonarios, su corazón le dijo que debía quedarse en el club que lo había recibido con los brazos abiertos. Quería retribuir el apoyo de la institución y, por ello, aceptó seguir en Peñarol con la esperanza de tener otra temporada memorable, aunque ahora sus actuaciones no estén siendo las esperadas.

