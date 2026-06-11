UEFA premia al árbitro somalí que Estados Unidos dejó sin Mundial 2026: Omar Artan dirigirá PSG vs. Aston Villa

Una de las polémicas más grandes del Mundial 2026 llegó horas antes del inicio oficial de la competencia. El árbitro somalí Omar Artan recibió la prohibición para ingresar a Estados Unidos de manera inesperada y fue deportado hacia su país luego de permanecer horas detenido. Ahora, la UEFA lo condecoró con un importante reconocimiento que busca dejar atrás al mal momento vivido.

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Las normativas nacionales de Estados Unidos señalan que los ciudadanos somalíes tiene prohibido ingresar a sus tierras. En una decisión arbitraria, Artan sufrió las consecuencias pese a confiar en una excepción por su condición de participante de UEFA y FIFA. El réferi fue detenido de forma abrupta, cuestionado y relacionado a antecedentes legales que manchan su historia. Finalmente, lo subieron a un avión y lo regresaron a su país.

El partido de élite que dirigirá Omar Artan

La UEFA tomó cartas en el asunto tras los polémicos hechos y decidió darle a dirigir el partido entre París Saint-Germain y Aston Villa para encontrar un campeón de la Supercopa de la máxima entidad del futbol europeo que enfrentará al campeón de la Champions y la Europa League en Salzburgo, Austria. Aún se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo este encuentro.

Omar Artan dirigirá la Supercopa de Europa entre París Saint-Germain y Aston Villa. (X)

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“¡Árbitro anunciado para la SuperCup 2026! Nos complace compartir que el árbitro somalí Omar Artan dirigirá el muy esperado partido entre PSG y Aston Villa en Salzburgo“, expresó la UEFA en un breve comunicado en sus redes sociales este jueves.

En su regreso a Somalia, Artan fue recibido como un héroe por una multitud. Toda su nación lo respaldó y le mostró afecto por la dura situación vivida. Por un conflicto antiguo de naciones, Omar se perdió la primera oportunidad de arbitrar su primer Mundial. Deberá esperar hasta 2030, ya que cuenta con posibilidades porque tiene 34 años y la edad está a su favor.

En síntesis

El árbitro Omar Artan fue deportado de Estados Unidos antes del Mundial 2026.

fue deportado de Estados Unidos antes del Mundial 2026. La UEFA designó al réferi somalí para dirigir el partido de la Supercopa.

designó al réferi somalí para dirigir el partido de la Supercopa. El encuentro entre PSG y Aston Villa se disputará en Salzburgo, Austria.