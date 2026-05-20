Tras el título de Aston Villa, así quedó la lista de máximos ganadores de la Europa League

El equipo inglés amplió el dominio de la Premier League en el plano internacional y se estrenó en las vitrinas de la competencia que tienen un rey absoluto.

Este miércoles comenzó la definición de las competencias internacionales en el Viejo Continente. Quienes dieron el primer paso fueron Aston Villa y Friburgo en la UEFA Europa League con un encuentro que terminó quedando en poder del equipo inglés con un contundente 3-0 que les permitió ampliar su palmarés con un estreno ganador en el torneo que tiene una rica historia y múltiples a lo largo del tiempo.

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La primera edición de la Europa League data de la temporada 1971-72 y en aquella edición el campeón fue el Tottenham Hotspur, casualmente último vencedor el año pasado. A partir de allí, sumando la incorporación de Aston Villa a la lista, son un total de 31 las instituciones que se han alzado con el torneo segundo en importancia del Viejo Continente.

Sevilla y un dominio que marcó una época

El máximo ganador es el Sevilla. Un impresionante dominio de época le permitió proclamarse como campeón en 7 oportunidades distintas (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y 2023), con la particularidad de haber ganado todas las finales que disputó. Lejos en el segundo lugar aparece el Liverpool con 3, mientras que el podio lo completan, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid y el mencionado Tottenham con la misma cantidad de conquistas.

El pueblo Villano está de festejo. (GETTY IMAGES)

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A su vez, el título del Aston Villa reforzó el dominio de los equipos ingleses en el plano internacional. El próximo miércoles, el Crystal Palace se enfrentará al Rayo Vallecano en la definición de la Conference League y el sábado 30 de mayo, Arsenal hará lo propio ante el París Saint-Germain en la Champions, dejando abierta la posibilidad a un triplete británico que sería histórico.

Por el lado particular de los Villanos, esta fue la consagración número 22 a lo largo de su historia que se inició en 1874. En total, son siete Premier League, la misma cantidad de FA Cup, 5 Copas de la Liga, 1 Community Shield, 1 Champions League (1982) y una Supercopa de Europa.

Lista de campeones de la UEFA Europa League:

Sevilla 7

Liverpool 3

Juventus 3

Inter 3

Atleti 3

Tottenham 3

Parma 2

Chelsea 2

Mönchengladbach 2

Feyenoord 2

Frankfurt 2

Göteborg 2

Porto 2

Real Madrid 2

Villarreal 1

Ipswich 1

Schalke 1

CSKA Moskva 1

Zenit 1

Atalanta 1

Shakhtar 1

Man Utd 1

Valencia 1

Ajax 1

Napoli 1

Leverkusen 1

Anderlecht 1

Galatasaray 1

PSV 1

Bayern Múnich 1

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En síntesis