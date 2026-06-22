El delantero argentino fue contundente a la hora de hablar de su futuro tras la victoria de Argentina ante Austria por el Mundial 2026.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo J de la Copa del Mundo 2026, Argentina no dejó dudas y derrotó 2-0 con mucha autoridad a Austria gracias a las dos anotaciones de Lionel Messi. Tras un gran partido, el delantero de casi 39 años se convirtió en solitario en el máximo goleador del torneo.

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Más allá de la alegría por la victoria, otra cuestión que no pasó desapercibida fueron las palabras del delantero Julián Álvarez, que habló en Zona Mixta con la prensa presente y lanzó una bomba en sus declaraciones al consultarle sobre la posibilidad de pasar de Atlético de Madrid al Barcelona.

Así lo manifestó: “No es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atleti y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

💣 JULIÁN ALVAREZ PIDE SER TRASPASADO 💣



🔥 "QUIERO CUMPLIR MI SUEÑO".



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De esta manera, el futbolista del Colchonero pasaría a jugar en uno de los acérrimos rivales luego de un revuelo mediático que se dio antes del inicio de la Copa del Mundo entre la entidad madrileña y catalana, con cruces entre los clubes con diferentes posteos.

Cabe recordar que otro club que puja por el delantero es ni más ni menos que Real Madrid, otro equipo con el que también el conjunto rojiblanco tuvo cruces en ‘X’, ex Twitter. Sin embargo, la Araña ya tendría elegido su destino para el próximo curso.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Julián Álvarez en Atlético de Madrid?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 26 años fue parte de 49 compromisos con la institución española, siendo titular en 42 oportunidades. Anotó 20 goles y realizó 9 asistencias, siendo una pieza clave para la ofensiva del equipo.

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En síntesis