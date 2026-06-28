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Mundial 2026

Mundial 2026: Cuáles son las confederaciones más beneficiadas y perjudicadas tras la Fase de Grupos

Solo quedan 32 competidores que aspiran a ganar el título del certamen internacional organizado por la FIFA.

Solo quedan 32 competidores que aspiran a ganar el título de la Copa del Mundo
© Getty ImagesSolo quedan 32 competidores que aspiran a ganar el título de la Copa del Mundo

Terminó la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 y ya se disputaron más de la mitad de los compromisos del certamen internacional. De los 48 equipos que iniciaron el torneo, 16 quedaron en el camino y ahora solo quedan 32 que intentarán hacerse del trofeo.

Lo curioso es el reparto de cupos que quedaron entre los participantes y el porcentaje de cada confederación en carrera. Dentro de las tres grandes ganadores se encuentra la CAF, la confederación africana, que mantiene el 90% de sus participante tras la única eliminación de Túnez.

Muy cerca le siguen CONMEBOL y UEFA, con el 83% y 81% respectivamente. Por el lado de los sudamericanos, solo quedó en el camino Uruguay, mientras que Europa perdió a República Checa, Escocia y Turquía. Las grandes regiones mantienen un alto número de equipos en playoffs.

CONCACAF, por su parte, mantiene al 50% de sus clasificados. Mientras Canadá, Estados Unidos y México siguen en carrera, Haití, Curazao y Panamá se despidieron de manera prematura. OFC, con Nueva Zelanda como único representante, es la única región ya 100% eliminada.

Sin embargo, en rigor eso no es tan así porque sigue en competencia Australia, país de Oceanía pero que juega para la AFC, la confederación asiática, la que quedó peor parada con solo el 22% de sus equipos. De sus 9 representantes solo quedaron dos equipos: además de los Socceroos, Japón es la otra sobreviviente.

Los equipos eliminados del Mundial 2026 por confederación

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AFC (Asia)

  • Corea del Sur
  • Arabia Saudita
  • Irán
  • Qatar
  • Uzbekistán
  • Irak
  • Jordania

CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe)

  • Curazao
  • Haití
  • Panamá

UEFA (Europa)

  • República Checa
  • Escocia
  • Turquía

CONMEBOL (Sudamérica)

  • Uruguay

CAF (África)

  • Túnez

OFC (Oceanía)

  • Nueva Zelanda

En síntesis

  • 32 equipos de 48 continúan en el Mundial 2026 tras la Fase de Grupos.
  • 90% de retención logró la CAF, sufriendo únicamente la eliminación de Túnez.
  • 22% de equipos conserva la confederación asiática; solo siguen en carrera Australia y Japón.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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