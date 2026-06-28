Terminó la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 y ya se disputaron más de la mitad de los compromisos del certamen internacional. De los 48 equipos que iniciaron el torneo, 16 quedaron en el camino y ahora solo quedan 32 que intentarán hacerse del trofeo.

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Lo curioso es el reparto de cupos que quedaron entre los participantes y el porcentaje de cada confederación en carrera. Dentro de las tres grandes ganadores se encuentra la CAF, la confederación africana, que mantiene el 90% de sus participante tras la única eliminación de Túnez.

Muy cerca le siguen CONMEBOL y UEFA, con el 83% y 81% respectivamente. Por el lado de los sudamericanos, solo quedó en el camino Uruguay, mientras que Europa perdió a República Checa, Escocia y Turquía. Las grandes regiones mantienen un alto número de equipos en playoffs.

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

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CONCACAF, por su parte, mantiene al 50% de sus clasificados. Mientras Canadá, Estados Unidos y México siguen en carrera, Haití, Curazao y Panamá se despidieron de manera prematura. OFC, con Nueva Zelanda como único representante, es la única región ya 100% eliminada.

Sin embargo, en rigor eso no es tan así porque sigue en competencia Australia, país de Oceanía pero que juega para la AFC, la confederación asiática, la que quedó peor parada con solo el 22% de sus equipos. De sus 9 representantes solo quedaron dos equipos: además de los Socceroos, Japón es la otra sobreviviente.

Los equipos eliminados del Mundial 2026 por confederación

AFC (Asia)

Corea del Sur

Arabia Saudita

Irán

Qatar

Uzbekistán

Irak

Jordania

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CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe)

Curazao

Haití

Panamá

UEFA (Europa)

República Checa

Escocia

Turquía

CONMEBOL (Sudamérica)

Uruguay

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CAF (África)

Túnez

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

En síntesis

32 equipos de 48 continúan en el Mundial 2026 tras la Fase de Grupos.

de 48 continúan en el Mundial 2026 tras la Fase de Grupos. 90% de retención logró la CAF, sufriendo únicamente la eliminación de Túnez.

logró la CAF, sufriendo únicamente la eliminación de Túnez. 22% de equipos conserva la confederación asiática; solo siguen en carrera Australia y Japón.