Barcelona sufrió un duro revés en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Contra todo pronóstico, los dirigidos por Hansi Flick perdieron por 4-0 ante Atlético de Madrid en el Metropolitano y, salvo un milagro, no jugarán la final del certamen.

Uno de los puntos más bajos del conjunto culé en la derrota fue Lamine Yamal, quien se vio superado por el italiano Matteo Ruggeri y no pudo gravitar en ataque. Tras ello, la joya del Barça recibió muchas críticas y ahora rompió el silencio con un extraño posteo en redes sociales.

Lamine publicó una historia en su cuenta de Instagram de una foto completamente a oscuras y con una pantalla en la que se alcanza a leer: “Capítulo 1: Mi abismo interno. Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea…”.

Captura de la historia de Lamine Yamal

Esto, sumado a que quitó su foto de perfil para dejar la genérica de una silueta blanca con un fondo gris, hacen pensar que Yamal podría no estar pasando un buen momento en lo anímico tras una gran temporada 2024-25 en la que luchó por el Balón de Oro.

Su padre lo apoyó públicamente

Otra señal de que Lamine Yamal lo está pasando mal fue la publicación de su padre. Por lo general, Mounir Nasraoui suele publicar fotos o videos alegres celebrando los triunfos de su hijo. Sin embargo, ahora se limitó a publicar una foto con Lamine cuando era pequeño, acompañado del mensaje: “Siempre contigo”.

Captura de la historia del padre de Lamine Yamal

