El duro testimonio de un jugador de St. Pauli por el gol y la asistencia de Luis Díaz: “Decepción”

Bayern Múnich estuvo cerca, muy cerca de tener un segundo resultado negativo en tan solo cuatro días, pero apareció Luis Díaz en todo su esplendor. Tan espectacular fue lo que hizo que a un jugador de St. Pauli no le quedó alternativa que entregar un duro testimonio: “Decepción”.

A pesar de ser uno de los peores equipos de la Bundesliga al llegar en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y tras cuatro derrotas consecutivas, St. Pauli empezó dando la sorpresa con un gol al minuto 6 del primer tiempo en el estadio Allianz Arena contra el mismísimo Bayern Múnich. ¿Cómo darle la vuelta?

Luis Díaz tuvo la respuesta. Primero fue una asistencia cayéndose, de taco y cuando parecía imposible para que Raphael Guerreiro pusiera el 1-1. Luego, ‘Lucho’ apareció con un gol de cabeza al tercer minuto de adición del segundo tiempo para poner el 2-1 y crear el preámbulo perfecto para que llegara el duro testimonio de un rival.

El duro testimonio desde St. Pauli por el gol y la asistencia de Luis Díaz

El gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs St. Pauli. (Foto: Getty Images)

“Sabíamos de antemano que aquí se necesita mucha suerte y tener un muy buen día para poder llevarse algo. Nuestro plan estaba claro desde el principio: darlo todo en cada balón, apoyarnos mutuamente. En realidad, eso funcionó bien, pero al final no fue suficiente. La decepción justo después del partido es grande, pero aun así hoy (29 de noviembre) ha habido muchas cosas positivas que podemos llevarnos: lo compactos que hemos estado en defensa, cómo todos hemos estado ahí para los demás, cómo siempre había un segundo jugador para apoyar. Solo así saldremos de esta situación, y estoy convencido de que si seguimos jugando así, volveremos a sumar puntos”, confesó Lars Ritzka, defensor de St. Pauli, tras el gol y asistencia de ‘Lucho’ Díaz con Bayern Múnich.

Esto dijo el técnico de Bayern Múnich sobre el partidazo de Luis Díaz

Luego de la gran actuación de Luis Díaz en la victoria de Bayern Múnich por 3-1 ante St. Pauli, que el portal experto ‘Sofa Score’ calificó con 8.6 puntos, Vincent Kompany, técnico del Bayern, elogió al jugador colombiano diciendo que “‘Lucho’ tiene una especie de creatividad caótica. Siempre puede hacer algo del caos. Como defensa, siempre me resultó incómodo jugar contra este tipo de jugadores porque nunca sabes si tienes el bajo de control o lo tiene él“.

