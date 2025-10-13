Lamine Yamal es una de las grandes apariciones que tuvo el futbol en los últimos años. El futbolista de 18 años que brilla desde que tiene 16, es el presente y futuro de España, pero también del Barcelona, en donde consideran que será clave para conseguir grandes títulos.

Como de costumbre, fue comparado con Lionel Andrés Messi en reiteradas ocasiones porque le ven cosas muy parecidas en su juego, aunque el futbolista que actualmente brilla en el equipo culé, dejó en claro que quiere hacer su propio camino.

Para muchos es considerado el mejor del mundo en la actualidad, mientras que para otros le falta. Justamente hace unas semanas atrás perdió la posibilidad de ganar su primer Balón de Oro a su temprana edad ya que se lo dieron a Ousmane Dembélé.

Los elogios hacía Yamal siguen llegando por parte de históricos y ahora fue el turno de una leyenda del Real Madrid, Zinedine Zidane, quién se rindió a los pies del jugador y en dos palabras resumió lo que genera cada vez que lo ve jugar: ”Me emociona”, expresó.

“Independientemente de la posición, un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine Yamal. Contra el Inter, el año pasado en la Champions League, en San Siro, lo hizo todo él solo. Luego pienso en Vitinha o Joao Neves. Nunca pierden el balón”, fue el elogio completo de Zizou a Lamine.

Zidane eligió al jugador que más le gustó ver jugar

El exentrenador del Real Madrid, dijo que Ronaldo Nazario fue de lo mejor que vio en un campo de juego: “Si tuviera que pensar en el mejor jugador, sería Ronaldo con Brasil. Lo que hacía en el campo era increíble. Decía: ‘te voy a hacer un caño’, y lo hacía”.

