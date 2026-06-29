El delantero neerlandés abrió el marcador para la Naranja Mecánica ante los Leones del Atlas por el certamen internacional.

En el marco de los 16avos de Final del Mundial 2026, Países Bajos dio el primer golpe ante Marruecos tras la anotación del delantero Cody Gakpo a los 72 minutos de partido. Tras una buena jugada colectiva, el futbolista de Liverpool le dio la ventaja a su nación.

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Lo curioso es que, en lugar de festejar con mucha alegría por lo sucedido, el atacante de 27 años se vio muy conmovido a tal punto de derramar algunas lágrimas y ser contenido por sus compañeros. Esto tiene que ver con un duro momento que está atravesando el delantero.

Hace apenas unos días, ya con la disputa del torneo, se conoció el sensible fallecimiento del bebé que esperaba el jugador junto a su pareja Noa van der Bij. Un duro golpe que recibió el jugador en plena competición, pero que no lo dejó sin la ilusión de seguir adelante y rendirle un homenaje dentro de la cancha.

¡GOOOLLL DE PAÍSES BAJOS! ¡QUÉ GOLAZOOO GAPKOOOOO! 🔥🔥 Este es el gol le da vida al conjunto holandés 🇳🇱😮‍💨#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/EXJIlwynXn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

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“Con nuestros corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por el amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Por siempre te amamos. Por siempre nuestro hijo”, fue el comunicado que publicó la pareja del futbolista en las redes sociales.

Por otro lado, la Federación de Países Bajos manifestó lo siguiente en otro posteo: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos”.

Las palabras del entrenador Ronald Koeman

El entrenadorde la Naranja Mecánica dio a conocer que el jugador decidió quedarse pese a la triste noticia. “Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, expuso el DT en conferencia de prensa.

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En síntesis