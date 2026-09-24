Países Bajos y Alemania se enfrentan en el comienzo de la Nations League. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El partido se lleva a cabo en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam y comienza a partir de las 12:45hs (Ciudad de México).

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Este choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada internacional, no solo por la histórica rivalidad entre ambas potencias sino también porque marcará el estreno oficial de Xavi Hernández al frente de la Oranje y de Jürgen Klopp en el banquillo teutón.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Países Bajos y Alemania de este jueves 24 de septiembre por la UEFA Nations League se puede ver en México a través de Sky Sports. A continuación, la información en otros países.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo TV y ViX

Fubo TV y ViX España: DAZN, Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Países Bajos inicia una nueva era de la mano de Xavi Hernández, quien asumió la dirección técnica tras el fin del ciclo de Ronald Koeman posterior al Mundial 2026. La Oranje tiene algunas ausencias importantes en esta convocatoria, principalmente la de Frenkie de Jong.

Por su parte, Alemania también estrena proyecto deportivo con Jürgen Klopp, nombrado tras la salida de Julian Nagelsmann luego de la última Copa del Mundo. Klopp apuesta por llevar su característica presión alta e intensidad de juego a la Die Mannschaft.

En síntesis

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la UEFA Nations League .

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la . Xavi Hernández y Jürgen Klopp debutarán oficialmente en los banquillos de ambas selecciones.

debutarán oficialmente en los banquillos de ambas selecciones. La transmisión del encuentro en México será exclusiva a través de Sky Sports