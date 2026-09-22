Xavi Hernández y Jürgen Kloop se medirán en un Países Bajos vs Alemania

Regresa la UEFA Nations League y viene con un duelo de altura entre los Países Bajos y Alemania. Sin embargo, este no es un duelo usual, ya que será el debut de Xavi Hernández como estratega de la Oranje, mientras que en el otro banquillo tendremos a Jürgen Klopp, quien también debuta como entrenador del cuadro germano.

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Por un lado, está la convocatoria que hizo el exbarcelonista, ya que dejó fuera a Memphis Depay, Wout Weghorst y Marten de Roon, dándole vuelta a la página de lo que fue el cuadro de Ronald Koeman. Incluso, uno de los goleadores que está brillando en la Serie A, Donyell Malen, quedó fuera, aunque él por molestias físicas.

Desde el cuadro de los teutones hubo también modificaciones respecto a lo que venía haciendo Julian Nagelsmann, ahora Klopp decidió formar un grupo de 44 seleccionados dividido en grupos para que de esa manera vaya conociendo a cada uno de los jugadores que las conforman en el terreno de juego y eligió a un grupo para esta primera convocatoria.

¿Cuándo y a qué hora es el Países Bajos vs Alemania?

Este enfrentamiento se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 12:45 horas del centro de México en el Johan Cruijff Arena en Ámsterdam, Países Bajos. Ambos cuadro llegan a este enfrentamiento con la idea de conseguir la victoria en su debut donde Alemania tiene una ligera ventaja en triunfos (2) en enfrentamientos entre ambos.

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¿Dónde ver a Xavi Hernández vs Jürgen Klopp?

En Estados Unidos este enfrentamiento podrá verse a través de fuboTV y ViX Premium. Mientras que en México la transmisión será exclusiva de Sky Sports en televisión por cable y de paga o mediante su plataforma de streaming de Sky+, que es regularmente donde se siguen los encuentros de la Nations League.

En síntesis