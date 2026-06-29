El último partido de este lunes en los dieciseisavos de final fue un emocionante duelo entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey. El ambiente estuvo demasiado intenso pero al final se pudo conseguir a un clasificado para los octavos de final del Mundial 2026. Y es que el que saliera vencedor en este duelo ya tendría rival asegurado.

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Canadá esperaba rival

El primer duelo de los octavos quedaría definido después de este duelo, por lo que Canadá ya sólo esperaba al país que obtuviera el triunfo para asegurar el siguiente duelo que disputarán en la siguiente ronda y con la búsqueda de un boleto a los cuartos de final de la competencia.

Fue al minuto 72 cuando Cody Gakpo consiguió el gol de la “Naranja Mecánica”, el cual parecía que ya sentenciaba a Países Bajos como el próximo rival de los de la “Hoja de Maple”, pero al 91′ apareció Issa Diop para cabecear la pelota y conseguir el empate para mandar el encuentro al alargue y tardar más en conocer al rival.

Al final el eliminado fue Marruecos, mientras que el partido de los octavos será Canadá vs Marruecos. Ambos conjuntos saben lo que es la intensidad ya en esta etapa, por lo que después de lo mostrado en este duelo el anfitrión del Mundial no es el favorito para muchos, puesto que Sudáfrica le hizo partido, pero lograron clasificar.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Canadá vs Marruecos?

El partido de Canadá vs Marruecos se llevará a cabo el próximo sábado 4 de julio en el Estadio Houston a las 11:00 horas del centro de México. El encuentro sería exclusivo a través de ViX Premium, aunque dependiendo de los países que clasifiquen más adelante se sabrá si también será uno de los que vaya por televisión abierta.

En síntesis