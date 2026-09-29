¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 29 de septiembre por la fecha FIFA?

La Fecha FIFA tiene varios amistosos internacionales este martes 29 de septiembre. México, Estados Unidos y Chile son algunos de los seleccionados que salen a la cancha.

La Fecha FIFA continúa con una agenda cargada de partidos y selecciones que aprovechan estas semanas para probar jugadores, ajustar sus equipos y comenzar a preparar los próximos desafíos. Este martes habrá amistosos internacionales y una nueva jornada de la UEFA Nations League, con varios cruces que prometen atención durante todo el día.

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Para México, además, será una nueva oportunidad para seguir trabajando bajo las órdenes de Rafa Márquez. Después del empate 1-1 ante Colombia, el Tri afrontará su segunda prueba con el exdefensor en el banquillo y buscará conseguir su primer triunfo en esta etapa. México se medirá ante Perú desde las 20:30, hora de la Ciudad de México, en busca de una victoria que pueda darle un envión anímico de cara a todo lo que viene.

Los amistosos internacionales de hoy

La actividad comenzó con Australia vs. Brasil, uno de los encuentros destacados de la jornada. El seleccionado brasileño ya se impuso por 4-2, en un partido que volvió a servir como prueba dentro de esta extensa ventana internacional.

Más tarde será el turno de Rusia vs. Irán, otro de los amistosos programados para este martes. La jornada de amistosos continuará con Estados Unidos vs. Chile, desde las 18:00 horas de la Ciudad de México. El conjunto estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, viene de vencer 4-1 a Perú y buscará repetir una actuación positiva, mientras que Chile intentará recuperarse después de su derrota ante Canadá.

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Finalmente, México vs. Perú cerrará la agenda de amistosos destacados del día. El partido comenzará a las 20:30 CDMX y será una nueva presentación del Tri en esta etapa de preparación.

Todos los partidos de Nations League de hoy

La UEFA Nations League también tendrá una jornada intensa este martes. La segunda fecha de la fase de liga llega a su cierre con diez encuentros repartidos entre las diferentes categorías.

10:00: Moldavia vs. Islas Feroe

Moldavia vs. Islas Feroe 10:00: Finlandia vs. Bielorrusia

Finlandia vs. Bielorrusia 12:45: Eslovenia vs. Macedonia del Norte

Eslovenia vs. Macedonia del Norte 12:45: Escocia vs. Suiza

Escocia vs. Suiza 12:45: España vs. Croacia

España vs. Croacia 12:45: República Checa vs. Inglaterra

República Checa vs. Inglaterra 12:45: Bulgaria vs. Estonia

Bulgaria vs. Estonia 12:45: Eslovaquia vs. Kazajistán

Eslovaquia vs. Kazajistán 12:45: San Marino vs. Albania

San Marino vs. Albania 12:45: Luxemburgo vs. Islandia

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* Los horarios son de CDMX

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