¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 29 de septiembre por la fecha FIFA?

La Fecha FIFA continúa con una agenda cargada de partidos y selecciones que aprovechan estas semanas para probar jugadores, ajustar sus equipos y comenzar a preparar los próximos desafíos. Este martes habrá amistosos internacionales y una nueva jornada de la UEFA Nations League, con varios cruces que prometen atención durante todo el día.
Para México, además, será una nueva oportunidad para seguir trabajando bajo las órdenes de Rafa Márquez. Después del empate 1-1 ante Colombia, el Tri afrontará su segunda prueba con el exdefensor en el banquillo y buscará conseguir su primer triunfo en esta etapa. México se medirá ante Perú desde las 20:30, hora de la Ciudad de México, en busca de una victoria que pueda darle un envión anímico de cara a todo lo que viene.
Los amistosos internacionales de hoy
La actividad comenzó con Australia vs. Brasil, uno de los encuentros destacados de la jornada. El seleccionado brasileño ya se impuso por 4-2, en un partido que volvió a servir como prueba dentro de esta extensa ventana internacional.
Más tarde será el turno de Rusia vs. Irán, otro de los amistosos programados para este martes. La jornada de amistosos continuará con Estados Unidos vs. Chile, desde las 18:00 horas de la Ciudad de México. El conjunto estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, viene de vencer 4-1 a Perú y buscará repetir una actuación positiva, mientras que Chile intentará recuperarse después de su derrota ante Canadá.
Finalmente, México vs. Perú cerrará la agenda de amistosos destacados del día. El partido comenzará a las 20:30 CDMX y será una nueva presentación del Tri en esta etapa de preparación.
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Todos los partidos de Nations League de hoy
La UEFA Nations League también tendrá una jornada intensa este martes. La segunda fecha de la fase de liga llega a su cierre con diez encuentros repartidos entre las diferentes categorías.
- 10:00: Moldavia vs. Islas Feroe
- 10:00: Finlandia vs. Bielorrusia
- 12:45: Eslovenia vs. Macedonia del Norte
- 12:45: Escocia vs. Suiza
- 12:45: España vs. Croacia
- 12:45: República Checa vs. Inglaterra
- 12:45: Bulgaria vs. Estonia
- 12:45: Eslovaquia vs. Kazajistán
- 12:45: San Marino vs. Albania
- 12:45: Luxemburgo vs. Islandia
* Los horarios son de CDMX
En sintesis
- Rafa Márquez busca conseguir su primera victoria como DT.
- México enfrenta a Perú este martes a las 19:00 horas.
- Sports Illustrated Stadium albergará el partido en Nueva Jersey.