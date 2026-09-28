Los dos jóvenes talentos del elenco galo no serán de la partida en el equipo de Zidane. La razón del caso.

Zinedine Zidane comenzó oficialmente su etapa como seleccionador de Francia y ahora va por su primer ‘partido grande’ al frente. Este lunes por la tarde le toca medirse ante Bélgica de visitante en Bruselas, en un desafío clave. Ambos equipos ganaron la primera fecha y van por el liderato del Grupo A 1 de la UEFA Nations League 2026-27.

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En la previa del enfrentamiento de hoy entre Bélgica y Francia, salió a la luz la formación de ‘Les Bleus’ con dos novedades importantes. Rayan Cherki y Michael Olise no jugarán el partido de esta tarde ante los ‘Diablos Rojos’, siendo dos habituales titulares en el cuadro galo. Los dos delanteros no aparecen en el once inicial para el juego.

En esta oportunidad, la ausencia de Rayan Cherki y Michael Olise se debe a que el cuerpo técnico tomó la decisión de hacer rotación casi-total en el equipo. Las grandes figuras de Francia no serán de la partida ante Bélgica y comenzarán en la banca. Por ese motivo, tampoco jugará de titular Ousmane Dembelé, el actual ganador del Balón de Oro.

Francia sale sin Cherki y Olise en sus once [Foto: Getty]

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Respecto al triunfo en el estreno oficial en la UEFA Nations League 2026-27, Francia realizará ¡nueve modificaciones! en su once inicial. Solamente repetirán su lugar en la alineación Mike Maignan, el guardameta del equipo, y Maxime Lacroix, el defensa central. El resto, todos pasan de la formación directo a la banca de suplentes.

Esta decisión de Zidane tiene que ver con que sus jugadores son todas figuras de clubes de elite y necesitan dosificar minutos para evitar lesiones. Así, también se evitan inconvenientes con los equipos que ceden a los futbolistas a la Selección de Francia y le dan chances a otros convocados. Eso sí, están para entrar en el segundo tiempo.

Bajo estas circunstancias, sin Cherki ni Olise, esta es la formación titular de Francia para visitar a Bélgica por la jornada 2 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-27: Mike Maignan; Pierre Kalulu, Maxime Lacroix, Jeremy Jacquet, Andy Diouf; Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha; Desiré Doué, Esteban Le Paul, Bradley Barcolá; Maghnes Akliouche.