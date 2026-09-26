Inglaterra recibe en Wembley a España por la Nations League. Declan Rice y Cole Palmer no están presentes en el partido.

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre en uno de los partidos más importantes de la primera jornada de la nueva edición de la UEFA Nations League. El encuentro se lleva a cabo en el mítico Estadio Wembley y comienza a las 12:45hs (Ciudad de México).

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Este es el primer encuentro de ambas selecciones después de lo ocurrido en la Copa del Mundo. Aunque la mayoría de estrellas que jugaron el Mundial van a estar presentes, otros no forman parte de la convocatoria de Inglaterra como es el caso de Declan Rice y de Cole Palmer.

El centrocampista del Arsenal no está en la nómina de los Three Lions debido a una lesión, de acuerdo a lo que informó Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra. De todos modos no es nada grave lo de Declan Rice y sobre todo fue para no correr riesgos con el futbolista.

Con respecto a Cole Palmer hay más polémica. Thomas Tuchel lo convocó pero el jugador del Chelsea manifestó estar lesionado y viajó hasta el Caribe para tratarse personalmente esta molestia. El técnico de Inglaterra se mostró molesto con la determinación que tomó el futbolista de perderse la convocatoria.

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Kobbie Mainoo y Marcus Rashford son otros futbolistas que tampoco están presentes en la convocatoria de los Three Lions debido a molestias físicas. Inglaterra viene de terminar 3° en el Mundial e intentará derrotar a la flamante campeona del mundo.

En síntesis