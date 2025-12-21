En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Premier League, Aston Villa y Manchester United se cruzan este domingo 21 de diciembre desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Villa Park de la ciudad de Birmingham. Ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

El equipo a cargo de Unai Emery viene de obtener una buena victoria en condición de visitante ante West Ham por 3-2 y es tercero en la Liga de Inglaterra con 33 unidades, quedando a 6 de líder Arsenal, pero podrían ser 3 si le gana a los Red Devils.

Del lado del equipo dirigido por Ruben Amorim, arriba luego de un insólito empate de local por 4-4 ante Bournemouth. El conjunto mancuniano quedó con 26 unidades, afuera de todos los puestos de clasificación a las copas internacionales.

La probable alineación de Aston Villa vs. Manchester United

Emiliano Martínez

Matty Cash

Victor Lindelof

Ezri Konsa

Ian Maatsen.

Boubacar Kamara

Amadou Onana

John McGinn

Youri Tielemans

Morgan Rogers

Ollie Watkins

DT: Unai Emery

La probable alineación de Manchester United vs. Aston Villa

Senne Lammens

Leny Yoro

Ayden Heaven

Luke Shaw

Diogo Dalot

Patrick Dorgu.

Manuel Ugarte

Bruno Fernandes

Mason Mount

Matheus Cunha

Benjamin Šeško

DT: Ruben Amorim