Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Las alineaciones de Aston Villa vs. Manchester United por la Jornada 17 de la Premier League 2025-26

Los Villains y los Red Devils se encuentran por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Aston Villa y Manchester United se encuentran por una nueva jornada de la Premier League
© Getty ImagesAston Villa y Manchester United se encuentran por una nueva jornada de la Premier League

En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Premier LeagueAston Villa y Manchester United se cruzan este domingo 21 de diciembre desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Villa Park de la ciudad de Birmingham. Ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

Publicidad

El equipo a cargo de Unai Emery viene de obtener una buena victoria en condición de visitante ante West Ham por 3-2 y es tercero en la Liga de Inglaterra con 33 unidades, quedando a 6 de líder Arsenal, pero podrían ser 3 si le gana a los Red Devils.

Del lado del equipo dirigido por Ruben Amorim, arriba luego de un insólito empate de local por 4-4 ante Bournemouth. El conjunto mancuniano quedó con 26 unidades, afuera de todos los puestos de clasificación a las copas internacionales.

La probable alineación de Aston Villa vs. Manchester United

  • Emiliano Martínez
  • Matty Cash
  • Victor Lindelof
  • Ezri Konsa
  • Ian Maatsen.
  • Boubacar Kamara
  • Amadou Onana
  • John McGinn
  • Youri Tielemans
  • Morgan Rogers
  • Ollie Watkins
  • DT: Unai Emery
Publicidad

La probable alineación de Manchester United vs. Aston Villa

  • Senne Lammens
  • Leny Yoro
  • Ayden Heaven
  • Luke Shaw
  • Diogo Dalot
  • Patrick Dorgu.
  • Manuel Ugarte
  • Bruno Fernandes
  • Mason Mount
  • Matheus Cunha
  • Benjamin Šeško
  • DT: Ruben Amorim
Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League 2025-26: hora, TV y streaming online

ver también

Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League 2025-26: hora, TV y streaming online

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League 2025-26
UEFA

Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League 2025-26

¿Por qué no juega Matthijs de Ligt en Manchester United vs. Bournemouth por la Premier League 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Matthijs de Ligt en Manchester United vs. Bournemouth por la Premier League 2025-26?

En Rayados ganaba 5 millones y el salario que podría cobrar Sergio Ramos en United
Futbol Internacional

En Rayados ganaba 5 millones y el salario que podría cobrar Sergio Ramos en United

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo