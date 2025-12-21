En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Premier League, Aston Villa y Manchester United se cruzan este domingo 21 de diciembre desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Villa Park de la ciudad de Birmingham. Ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.
El equipo a cargo de Unai Emery viene de obtener una buena victoria en condición de visitante ante West Ham por 3-2 y es tercero en la Liga de Inglaterra con 33 unidades, quedando a 6 de líder Arsenal, pero podrían ser 3 si le gana a los Red Devils.
Del lado del equipo dirigido por Ruben Amorim, arriba luego de un insólito empate de local por 4-4 ante Bournemouth. El conjunto mancuniano quedó con 26 unidades, afuera de todos los puestos de clasificación a las copas internacionales.
La probable alineación de Aston Villa vs. Manchester United
- Emiliano Martínez
- Matty Cash
- Victor Lindelof
- Ezri Konsa
- Ian Maatsen.
- Boubacar Kamara
- Amadou Onana
- John McGinn
- Youri Tielemans
- Morgan Rogers
- Ollie Watkins
- DT: Unai Emery
La probable alineación de Manchester United vs. Aston Villa
- Senne Lammens
- Leny Yoro
- Ayden Heaven
- Luke Shaw
- Diogo Dalot
- Patrick Dorgu.
- Manuel Ugarte
- Bruno Fernandes
- Mason Mount
- Matheus Cunha
- Benjamin Šeško
- DT: Ruben Amorim
