La Premier League 2025-26 tendrá una única propuesta para este domingo en Inglaterra: en un plato fuerte futbolero, Aston Villa se verá las caras ante Manchester United. Dos de los aspirantes a competencias europeas chocarán frente a frente en un atractivo encuentro. En este contexto, repasa cómo y dónde ver el cruce liguero.

Los ‘Villanos’ llegan a este partido ubicados en la 3° posición del campeonato, con 37 puntos, producto de diez victorias, tres empates y tres derrotas. En su última actuación, los dirigidos por Unai Émery derrotaron por 3-2 al West Ham fuera de casa, con un doblete de Rogers y un autogol de Mavropanos.

Mientras tanto, los ‘Red Devils’ arriban a esta instancia del torneo en el 7° lugar de la tabla, con 26 unidades, tras cosechar siete triunfos, cinco igualdades y cuatro caídas. En el cotejo pasado, el conjunto de Ruben Amorim empató 4-4 con Bournemouth de local, con goles de Diallo, Casemiro, Fernandes y Cunha.

¿Cuándo juegan Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League?

El partido Aston Villa vs. Manchester United se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre, desde el Villa Park de Birmingham, por la jornada 17 de la Premier League 2025-26. El compromiso liguero está estipulado para dar comienzo a partir de las 10.30 horas del Centro de México -16.30 hora local de Gran Bretaña-.

¿El Aston Villa vs. Manchester United de Premier League va por TV abierta?

El partido Aston Villa vs. Manchester United, desafortunadamente para los fanáticos del futbol inglés, no será transmitido por televisión abierta en México. Ninguno de los canales disponibles tendrá en sus pantallas y en directo el encuentro de este domingo entre los equipos de Unai Emery y Ruben Amorim.

¿Dónde ver Aston Villa vs. Manchester United EN VIVO por la Premier League?

El partido Aston Villa vs. Manchester United se podrá sintonizar en directo, a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma online, vía streaming, a través de la plataforma FOX One. Será la única manera de seguir la presentación de Villanos y Diablos Rojos en suelo nacional. El juego no se podrá ver por TV.