Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Por qué no juega Harry Maguire en Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26?

El defensa inglés no será parte del compromiso de los Red Devils ante los Hammers por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Harry Maguire no será parte del duelo de Manchester United ante West Ham por la Premier League 2025-26
© Getty ImagesHarry Maguire no será parte del duelo de Manchester United ante West Ham por la Premier League 2025-26

En el marco de la Jornada 14 de la Premier League 2025-26Manchester United West Ham se enfrentan este jueves 4 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Old Trafford. Ambos equipos necesitan la victoria para acercarse a sus objetivos.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Ruben Amorim no contará con un jugador que suele ser titular. El defensor inglés Harry Maguire no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista sufrió molestias en el tendón de la corva derecha tras el empate 2-2 ante Tottenham.

¿Quién será el reemplazo de Harry Maguire en Manchester United vs. West Ham?   

Con esta noticia, el defensa inglés Ayden Heaven se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es la oportunidad del joven de 19 años para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene. 

¿Cuál será la alineación de Manchester United vs. West Ham sin Harry Maguire?   

Sin Harry Maguire, el conjunto rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de Londres: Lammens; Dalot, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Mazraoui; M’Beumo, Cunha; y Zirkzee.

Publicidad
“Armaría un caos”: leyenda del Manchester United pide a Simeone como nuevo entrenador

ver también

“Armaría un caos”: leyenda del Manchester United pide a Simeone como nuevo entrenador

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26

Las alineaciones de Manchester United vs. Everton por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Manchester United vs. Everton por la Premier League

Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool
Futbol Internacional

Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool

Colapinto exige sanción para Helmut Marko y apunta contra la FIA
FÓRMULA 1

Colapinto exige sanción para Helmut Marko y apunta contra la FIA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo