En el marco de la Jornada 14 de la Premier League 2025-26, Manchester United y West Ham se enfrentan este jueves 4 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Old Trafford. Ambos equipos necesitan la victoria para acercarse a sus objetivos.

Para este partido, el director técnico Ruben Amorim no contará con un jugador que suele ser titular. El defensor inglés Harry Maguire no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista sufrió molestias en el tendón de la corva derecha tras el empate 2-2 ante Tottenham.

¿Quién será el reemplazo de Harry Maguire en Manchester United vs. West Ham?

Con esta noticia, el defensa inglés Ayden Heaven se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es la oportunidad del joven de 19 años para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Manchester United vs. West Ham sin Harry Maguire?

Sin Harry Maguire, el conjunto rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de Londres: Lammens; Dalot, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Mazraoui; M’Beumo, Cunha; y Zirkzee.

