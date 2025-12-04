Las alineaciones de Manchester United vs. West Ham por la Jornada 14 de la Premier League 2025-26

Este jueves 4 de diciembre es jornada de Premier League y de la buena. El Manchester United recibirá a West Ham en un encuentro que promete grandes emociones, ya que se trata de dos equipos que cuentan con un interesante poderío ofensivo y falencias importantes en defensa. En ese contexto, ambos entrenadores colocarán en el campo de juego lo mejor que tienen a disposición.

Por el lado del Manchester United, que marcha noveno con 21 puntos y la posibilidad de ganar para meterse entre los cinco primeros, no hay muchos misterios sobre el XI que enfrentará a los Hammers. Debido a una serie de lesiones, el entrenador Ruben Amorim no cuenta con demasiado recambio, por lo que se imagina un equipo inicialista similar al que se viene observando en los encuentros más recientes.

En el caso de la visita sucede algo similar, pero con una salvedad. Lucas Paquetá fue expulsado el partido pasado ante el Liverpool en una situación muy controversial y eso representa una baja de mucho peso para los suyos. De todas maneras, se espera que Nuno Espírito Santo encuentre la mejor manera de sustituir al brasileño sin perder peso ofensivo.

El inicio del encuentro está pautado para las 14:00hs del Centro de México. West Ham necesita la victoria porque se encuentra en puestos de descenso, mientras que el Manchester jugará con la presión de ser local ante un equipo debilitado. Las emociones en la jornada están aseguradas.

Alineación de Manchester United para recibir a West Ham

Senne Lammens

Noussair Mazraoui

Matthijs De Ligt

Luke Shaw

Amad Diallo

Casemiro

Bruno Fernandes

Diogo Dalot

Bryan Mbeumo

Mason Mount

Joshua Zirkzee



DT: Ruben Amorim.

Alineación de West Ham para visitar al Manchester United