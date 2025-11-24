Este lunes 24 de noviembre finaliza la Jornada 12 de la Premier League. Los equipos protagonistas del último partido son el Manchester United y el Everton, dos de los más históricos del futbol inglés, que se enfrentan en Old Trafford a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Con respecto al local, Manchester United empató 2-2 con Tottenham en la jornada anterior a la Fecha FIFA. Los Red Devils están 10° en la tabla de la Premier League y acumulan dos empates consecutivos, por lo que el equipo de Ruben Amorim buscará volver al triunfo.

Por el lado de la visita, Everton viene de derrotar por 2-0 al Fulham de Raúl Jiménez y se ubica 13° en la clasificación de la Premier League. Los Toffees solo ganaron uno de sus cinco partidos fuera de casa, pero intentarán dar el batacazo en Old Trafford.

La probable alineación de Manchester United

Senne Lammen

Leny Yoro

Matthijs de Ligt

Luke Shaw

Amad Diallo

Casemiro

Bruno Fernandes

Patrick Dorgu

Mason Mount

Bryan Mbeumo

Matheus Cunha

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Everton

Pickford

James Garner

James Tarkowski

Michael Keane

Vitaliy Mykolenko

Tim Iroegbunam

Idrissa Gueye

Iliman Ndiaye

Dewsbury-Hall

Jack Grealish

Thierno Barry