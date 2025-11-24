Es tendencia:
Las alineaciones de Manchester United vs. Everton por la Jornada 12 de la Premier League 2025-26

Manchester United y Everton se enfrentan este lunes por la Premier League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Manchester United y Everton se enfrentan en la Premier League
Este lunes 24 de noviembre finaliza la Jornada 12 de la Premier League. Los equipos protagonistas del último partido son el Manchester United y el Everton, dos de los más históricos del futbol inglés, que se enfrentan en Old Trafford a partir de las 14:00hs (CDMX).

Con respecto al local, Manchester United empató 2-2 con Tottenham en la jornada anterior a la Fecha FIFA. Los Red Devils están 10° en la tabla de la Premier League y acumulan dos empates consecutivos, por lo que el equipo de Ruben Amorim buscará volver al triunfo.

Por el lado de la visita, Everton viene de derrotar por 2-0 al Fulham de Raúl Jiménez y se ubica 13° en la clasificación de la Premier League. Los Toffees solo ganaron uno de sus cinco partidos fuera de casa, pero intentarán dar el batacazo en Old Trafford.

La probable alineación de Manchester United

  • Senne Lammen
  • Leny Yoro
  • Matthijs de Ligt
  • Luke Shaw
  • Amad Diallo
  • Casemiro
  • Bruno Fernandes
  • Patrick Dorgu
  • Mason Mount
  • Bryan Mbeumo
  • Matheus Cunha
La probable alineación de Everton

  • Pickford
  • James Garner
  • James Tarkowski
  • Michael Keane
  • Vitaliy Mykolenko
  • Tim Iroegbunam
  • Idrissa Gueye
  • Iliman Ndiaye
  • Dewsbury-Hall
  • Jack Grealish
  • Thierno Barry
