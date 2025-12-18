¿Clasificó el AEK Atenas de Orbelin Pineda? Así quedaron los Playoffs de la Conference League 2025-26

Este jueves 18 de diciembre se jugó en su totalidad la Jornada 6 de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la UEFA Conference League, la última a diferencia da las otras dos competiciones que cuentan con 8 fechas en la primera instancia del torneo.

Con todos los resultados, cabe destacar que el AEK Atenas de Grecia del mexicano Orbelín Pineda logró avanzar a la siguiente instancia. Y no solo eso, sino que además clasificó directamente a los Octavos de Final, ahorrándose una fase, al terminar tercero en la Fase de Liga con 13 puntos, tres menos que el líder Racing de Estrasburgo de Francia.

¿Qué equipos clasificaron a los Playoffs de la Conference League 2025-26?

Un total de 16 equipos clasificaron a la fase de Playoffs, donde el próximo mes de febrero buscarán uno de los ocho boletos disponibles para la fase de Octavos de Final. Los clubes clasificados a esta instancia luego de quedar entre el 9° y 24° lugar son:

9 – Lausanne Sport (Suiza) – 11 puntos

10 – Crystal Palace (Inglaterra) – 10 (+5)

11- Lech Poznan (Polonia) – 10 (+4, 12GF)

12 – Samsunspor (Turquía) – 10 (+4, 10GF)

13 – Celje (Eslovenia) – 10 puntos (+1)

14 – AZ Alkmaar (Países Bajos) – 10 puntos (0)

15 – Fiorentina (Italia) – 9 puntos (+3, 8GF)

16 – Rijeka (Croacia) – 9 puntos (+3, 5GF)

17 – Jagiellonia Bialystok (Polonia) – 9 puntos (+1)

18 – Omonia (Chipre) – 8 puntos (+1)

19 – Noah (Armenia) – 8 puntos (-1)

20 – Drita (Kosovo) – 8 puntos (-4)

21 – KuPS (Finlandia) – 7 puntos (+1)

22 – Shkendija (Macedonia) – 7 puntos (-1)

23 – Zrinjski (Bosnia-Herzegovina) – 7 puntos (-2, 8GF)

24 – Sigma Olomouc (República Checa) – 7 puntos (-2, 7GF)

¿Cómo se juegan los Playoffs de la Conference League 2025-26?

Los Playoffs de la UEFA Conference League 2025-26 se jugarán el 19 y 26 de febrero de 2026. Los cruces aún no están definidos, pues los mismos se determinarán el próximo 16 de enero de 2026 en el sorteo correspondiente. Lo que sí está definido es la forma en la que se darán las llaves: el noveno y el décimo se sortearán contra el 23 y 24, el undécimo y duodécimo ante el 21 y 22; y así sucesivamente:

9° y 10° vs 23° y 24°

11° y 12° vs 21° y 22°

13° y 14° vs 19° y 20°

15° y 16° vs 17° y 18°

¿Qué equipos ya están en Octavos de Final de la UEFA Conference League 2025-26?

Después de seis jornadas, ya están los ocho equipos clasificados de forma directa a Octavos de Final. Cabe recordar que en este nuevo formato, los clubes clasificados del 1° al 8° se clasifican para esta fase. Del 9° al 24° se clasifican para los Playoffs, y los conjuntos clasificados del 25° al 36° quedan eliminados.

Los ocho primeros de la tabla con boleto directo son:

Racing de Estrasburgo (Francia) – 16 puntos

Raków Czestochowa (Polonia) – 14 puntos

AEK Atenas (Grecia) – 13 puntos (+7, 14GF)

Sparta Praga (República Checa) – 13 puntos (+7, 10GF)

Rayo Vallecano (España) – 13 puntos (+6)

Shakhtar Donetsk (Ucrania) – 13 puntos (+5)

Mainz 05 (Alemania) – 13 puntos (+4)

AEK Larnaca (Chipre) – 12 puntos (+6)

En síntesis

