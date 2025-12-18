El Bayern Múnich viene de ser uno de los apuntados de la semana en Europa, luego de no haber podido ganarle al último de la tabla y de local. Por ello, tras no haber conseguido vencer al colista, buscarán pasar la página y cambiar la cara en la continuidad de esta Bundesliga 2025-26. Este fin de semana saldrán de la ciudad para otro desafío de doble filo.

En la fecha pasada, los ‘Bávaros’ vienen de igualar 2-2 con Mainz, el peor equipo del torneo. El dueño de casa se imponía con comodidad con gol de Lennart Karl, pero Potulski y Jae-Sung dieron vuelta el marcador. Finalmente, sobre la hora, Harry Kane empató el partido vía tiro penal, para salvar al elenco de Vincent Kompany del papelón en Munich.

Cabe recordar que en ese bochornoso encuentro, el Bayern no había podido contar con Luis Díaz, que tuvo que cumplir una jornada de suspensión. Ahora, el colombiano ya dejó atrás la acumulación de tarjetas amarillas y empieza de cero. El guajiro regresa para el próximo compromiso de Bundesliga y seguramente sea titular en su retorno al primer equipo.

El siguiente desafío del cuadro bávaro será ante Heidenheim, anteúltimo de la tabla del torneo. Con el antecedente de la jornada anterior, Bayern Múnich sabe que no debe confiarse por las diferencias entre uno y otro. El mejor equipo del campeonato visita al segundo peor, pero no jugará relajado sino con la presión de olvidar lo sucedido ante Mainz.

Luis Díaz vuelve a las canchas con Bayern Múnich [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan Heidenheim vs. Bayern Múnich por la Bundesliga 2025-26?

El partido Heindenheim vs. Bayern Múnich se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre, en el Voith-Arena, en Baden-Württemberg, Alemania. El encuentro que tendrá a Luis Díaz entre los once iniciales dará comienzo a partir de las 10.30 horas del Centro de México. Será en el marco de la jornada 15 de esta Bundesliga 2025/26.

¿Dónde ver Heidenheim vs. Bayern Múnich por la Bundesliga 2025-26?

El partido Heindenheim vs. Bayern Múnich se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la señal de SKY Sports. Será la única pantalla donde se transmitirá al instante el compromiso correspondiente a la decimoquinta fecha del torneo en el país.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26:

En lo que va de esta edición del campeonato alemán, el atacante colombiano participó en 13 goles en 13 partidos jugados hasta el momento. Convirtió 7 tantos y aportó 6 asistencias en ese número de presentaciones, números espectaculares y a la altura de las expectativas. Sólo se ha perdido dos juegos, pero espera no volver a hacerlo de aquí en adelante. Heidenheim, ¿su próxima víctima?