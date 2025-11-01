Este sábado el Fulham disputó la Jornada 10 de la Premier League, Raúl Jiménez volvió al Molineaux Stadium, lugar que lo acogió cuando tuvo su lesión y que con su público del Wolverhampton le brindó siempre el apoyo que buscaba cuando más lo necesitó. Lamentablemente para los Wolves, el mexicano tuvo otra oferta y salió de la escuadra.

Ahora volvió a enfrentarse a su anterior equipo y parece que todo estaba igual que antes. Aunque su actual conjunto logró llevarse los tres puntos luego de vencer con un marcador 3-0 llegó un momento para el canterano americanista que no va a poder olvidar y es que pese a que el conjunto de casa iba perdiendo se le entregaron al “Lobo de Tepeji”.

Fue en el minuto 63 cuando toda la afición en el estadio comenzó a cantarle el clásico “Sí, Señor”, ese mismo que le hacían cuando estaba en la escuadra. Aunque no se pudo ver la reacción que tuvo el mexicano ante tal gesto de los seguidores de los Wolves, fue algo que parecía imposible porque el club iba abajo en el marcador.

Cabe mencionar que justo en este encuentro apareció Jiménez haciéndose presente en el marcador con una asistencia para el primer tanto del Fulham, por lo que pese a haber participado en una anotación, la afición optó por entregarse al 100% a un jugador que siempre les dio todo mientras vistió los colores de la escuadra.

