¿Por qué no juega Alexander Isak en Burnley vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

El motivo por el cual Alexander Isak no forma parte de la alineación del vigente campeón en el juego de este domingo.

Por Patricio Hechem

Alexander Isak no juega con Liverpool ante Burnley
Este domingo 14 de septiembre el Liverpool vuelve a jugar después de lo quee fue la Fecha FIFA de este mes. El vigente campeón de la Premier League viajó para visitar al Burnley para el partido por la Jornada 4 del torneo que inicia a las 07:00hs (CDMX).

El Liverpool viene de derrotar por 1-0 al Arsenal en la jornada anterior y es el único equipo que, de ganar hoy, sumará 100% de efectividad y se colocará en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otro lado, Alexander Isak no estará presente en el juego de este domingo.

Arne Slot, el entrenador del conjunto inglés, comentó que no hay ningún problema con Alexander Isak pero tomaron la decisión de que el sueco no juegue este partido debido al poco tiempo de entrenamiento con el equipo (el delantero fue convocado en la Fecha FIFA).

“Hemos decidido que lo mejor para él es tener una semana completa de entrenamiento en lugar de jugar cada vez durante 5 o 10 minutos. ¡Puedo asegurar a los aficionados que participará el miércoles! Este partido ha llegado demasiado pronto”, comentó el técnico del Liverpool sobre Alexander Isak.

El Liverpool debuta en la UEFA Champions League el próximo miércoles contra el Atlético de Madrid. De acuerdo al entrenador neerlandés, el flamante fichaje del vigente campeón de la Premier League sumará sus primeros minutos en ese encuentro.

