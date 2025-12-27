Es tendencia:
Yosgart Gutiérrez evidencia los principales errores y discusiones que tuvo con Sebastián Córdova

Justo cuando su futuro cambiaría, el exportero habló de los roces que tuvo con Sebastián Córdova por sus actitudes.

Por Marilyn Rebollo

Sebastián Córdova con problemas técnicos en el campo
© Getty ImagesSebastián Córdova con problemas técnicos en el campo

Sebastián Córdova es un jugador mexicano que estando en el Club América era de los más importantes y queridos en cada uno de los equipos de la Liga MX, incluso, llegó a portar el “10” en esa escuadra. Lamentablemente, su futuro no fue el esperado y en Tigres, pese a tener torneos muy buenos, ya no fue requerido en el plantel de Guido Pizarro.

La idea era que llegaran a un acuerdo para su renovación y de esa manera concretarse como jugador de la UANL, pero no fue así y justo a unos días de que concluyera su contrato el dijeron adiós de manera oficial y quedó como jugador libre. Ante eso, César Luis Merlo, dio a conocer que el futbolista estaba en negociaciones con Antonio Mohamed para llegar a Toluca.

¿Yosgart arremete contra Córdova?

De esta manera, llamó la atención que en el podcast de El Reportero, Yosgart Gutiérrez, el exarquero del Cruz Azul mencionara algunas actitudes que tenía el jugador cuando ambos jugaban en Necaxa, pero que después de un tiempo mejoró. Esto justo salió cuando está en proceso de llegar a uno de los clubes que más ha ganado en el último año.

“Tuve algunos roces con él, porque de repente no le gustaba correr, no le gustaba meter, no le gustaba el choque y yo se lo decía. Quizás en la calentura del partido o de un entrenamiento, fueron los roces con él pero después mejoró mucho“, mencionó pero también cuestionó que lo que hoy vive puede ser a causa de actitudes similares.

“No sé si sea esa situación la que le está afectando, hablo sin estar en el día a día actualmente con él”, puntualizó. Sin embargo, hay que recalcar que en su momento cuando se dio su salida de las Águilas uno de los principales rumores porque lo dejaron ir, es porque tomaba decisiones antes de consultarlas con los responsables, por lo que estas sospechas podrían ser reales.

En síntesis

  • Sebastián Córdova finalizó su contrato con Tigres y actualmente es jugador libre.
  • El periodista César Luis Merlo informó negociaciones entre el futbolista y Toluca.
  • Yosgart Gutiérrez declaró que el jugador evitaba el contacto físico durante su etapa en Necaxa.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
