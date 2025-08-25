Es tendencia:
¿Por qué no juega Alexander Isak en Newcastle vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

El delantero sueco está en conflicto con el conjunto británico. Conoce todos los detalles del caso.

Por Patricio Hechem

Alexander Isak no juega con Newcastle ante Liverpool
© Getty ImagesAlexander Isak no juega con Newcastle ante Liverpool

Newcastle y Liverpool se enfrentan este lunes 25 de agosto en el último partido de la segunda jornada de la Premier League 2025-2026. Se espera que sea un encuentro apasionante porque además el ambiente en los juegos en St’ James Park suele ser vibrante

Los dos equipos se cruzan este lunes en el campo, pero también las dos instituciones han estado en contacto desde el inicio del mercado de fichajes por un nombre en especial: Alexander Isak, quien no juega el partido de hoy con Newcastle.

Las alineaciones de Newcastle vs. Liverpool por la Jornada 2 de la Premier League 2025-26

La ausencia del delantero se debe a una disputa entre Alexander Isak y su actual equipo. El sueco le manifestó a Newcastle su deseo de ser vendido al Liverpool y el club no es que no acepta desprenderse del jugador, pero solo lo hará si llega la oferta correcta.

¿Cuánto dinero pide Newcastle?

Según reportes británicos, el Newcastle rechazó una oferta de 110 millones de libras del Liverpool por Alexander Isak. Las Urracas quieren recibir cerca de 150 millones de libras por el jugador, lo que serían unos 200 millones de dólares en el traspaso.

Debido a la decisión de Alexander Isak y a la presión que está ejerciendo por su venta, Newcastle decidió que el futbolista se entrene aparte del plantel profesional. A una semana para el cierre del mercado, está por verse si el sueco termina en el Liverpool o no.

patricio hechem
Patricio Hechem
