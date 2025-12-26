Manchester United y Newcastle se enfrentan este viernes 26 de diciembre en un partido por el famoso ‘Boxing Day’ de la Premier League. El partido, correspondiente a la Jornada 18 del torneo, se lleva a cabo en Old Trafford y comienza a las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Ambos equipos no están teniendo el mejor presente en la Premier League y se ubican lejos de los primeros puestos. Al ser local, el Manchester United tiene más obligaciones que el Newcastle pero, por desgracia para los Red Devils, Bruno Fernandes no está presente en el partido.

Bruno Fernandes salió lesionado en el juego pasado del Manchester United ante Aston Villa. El futbolista portugués fue sustituido por Ruben Amorim en el mediotiempo, en un encuentro en el que finalmente el equipo cayó por 2-1 en Villa Park.

Luego del partido, se supo que Bruno Fernandes sufrió una lesión muscular en la pantorrilla y que recién volvería a jugar en un mes aproximadamente. Esta es una dura baja para el Manchester United y se le suma a las ausencias de Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui quienes están en la Copa África.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Bruno Fernandes?

Si bien el Manchester United no dio una fecha oficial de regreso, se espera que Bruno Fernandes pueda volver a estar disponible para el Derby de Manchester frente al equipo de Pep Guardiola. Dicho partido se llevará a cabo el próximo 17 de enero.

En síntesis

Bruno Fernandes es baja hoy por una lesión muscular en la pantorrilla.

Su regreso al Manchester United se espera para el 17 de enero contra Manchester City.

Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Noussair Mazraoui y Harry Maguire son otras de las ausencias de Manchester United.