¿Por qué no juega Bryan Mbeumo en Manchester United vs. Newcastle por la Jornada 18 de la Premier League 2025-26?

El delantero camerunés no será parte del compromiso de los Red Devils ante los Magpies por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Bryan Mbeumo no será parte del compromiso de Manchester United ante Newcastle por la Premier League 2025-26
© Getty ImagesBryan Mbeumo no será parte del compromiso de Manchester United ante Newcastle por la Premier League 2025-26

En el marco de la Jornada 18 de la edición 2025-26 de la Premier League, Manchester United y Newcastle se miden desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en Old Trafford. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Ruben Amorim no contará con un jugador titula. El delantero camerunés Bryan Mbeumo no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en el que el jugador está afectado a la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos y fue convocado para jugar con la Selección Camerunesa.

¿Quién será el reemplazo de Bryan Mbeumo en Manchester United vs. Newcastle?   

Con esta noticia, el delantero esloveno Benjamin Šeško se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es la oportunidad del joven de 22 años para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene. 

¿Cuál será la alineación de Manchester United vs. Newcastle sin Bryan Mbeumo?   

Sin Bryan Mbeumo, el conjunto rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Magpies: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Mount, Cunha; y Sesko.

