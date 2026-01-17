¿Por qué no juega Bukayo Saka en Arsenal vs. Nottingham Forest por la Jornada 22 de la Premier League 2025-26?

En el comienzo del sábado, Manchester City perdió por 2-0 ante el Manchester United y volvió a dejar puntos importantes en el camino. Arsenal sabe que tiene una oportunidad única para continuar alejándose en la punta de la Premier League, por lo que sus visita al Nottingham Forest es más que importante, aunque lo hará sin una de sus figuras principales como lo es Bukayo Saka.

La razón por la que Saka no juega en Arsenal vs. Nottingham Forest

El extremo inglés no será para del XI inicialista de los Gunners ante el Forest y esto generó la sorpresa de varios. Por decisión táctica y técnica del entrenador Mikel Arteta, Saka estará esperando su oportunidad entre los sustitutos para saltar a la cancha cuando el español lo crea necesario.

En lugar de Bukayo estará su compatriota Noni Madueke. Aunque la influencia de Saka es irremplazable, lo cierto es que el ex Chelsea se ha lucido con apariciones más que destacadas. En ese sentido, Arteta entiende que, ante la extrema carga de partidos que tiene su plantilla, es una variante que debe aprovechar ante un rival de menor tener.

En lo que va de temporada, Saka acumula un total de siete goles y seis asistencias en 28 partidos por todas las competencias. En el caso de Madueke, los números de Noni registran tres tantos y dos asistencias en 17 presencias, aunque aún no se pudo estrenar en las redes de la Premier League, ya que sus gritos fueron únicamente por Champions League.

